La Malaisie interdit aux fonctionnaires d'utiliser l'application de cartographie Waze, invoquant ses liens avec Israël

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(LEAD: ajout d'une déclaration du cabinet du Premier ministre au paragraphe 3)

La Malaisie a interdit aux fonctionnaires d'utiliser l'application de navigation Waze d'Alphabet, invoquant des préoccupations de sécurité liées à ses origines israéliennes.

La Malaisie, à majorité musulmane, est une fervente défenseuse de la cause palestinienne et n'entretient pas de relations diplomatiques avec Israël.

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a ordonné cette interdiction « afin de protéger les informations gouvernementales et les données personnelles des utilisateurs contre la menace d'une utilisation abusive par le régime israélien », a indiqué son cabinet dans un communiqué publié mercredi.

Google, la société mère de Waze, et l’ambassade d’Israël à Singapour n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

La veille, Anwar avait déclaré dans un message publié sur Facebook que le gouvernement examinait les risques potentiels pour la sécurité liés à l’utilisation de Waze, qui, selon lui, « était soumise à la législation israélienne ».

Il a recommandé d’utiliser TuJu, une application de cartographie nationale développée par l’Autorité malaisienne des autoroutes, comme alternative.

Le secrétaire général du gouvernement malaisien, Shamsul Azri Abu Bakar, a déclaré que tous les fonctionnaires seraient désormais interdits d’utiliser Waze, selon une lettre datée de mardi et adressée aux dirigeants des agences gouvernementales.

Cette lettre, consultée par Reuters, précise que cette directive, qui doit être mise en œuvre immédiatement, fait suite à une décision prise lors de la réunion présidée par Anwar.

Un responsable du département du Premier ministre a confirmé l’authenticité de cette lettre.

Waze, une entreprise fondée en Israël, utilise des signaux satellites et des données issues du crowdsourcing des conducteurs pour fournir des informations sur le trafic en temps réel. Elle a été rachetée par Google, filiale d’Alphabet, en 2013.