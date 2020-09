Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Malaisie abandonne les poursuites contre Goldman Sachs dans l'affaire 1MDB Reuters • 04/09/2020 à 07:03









LA MALAISIE ABANDONNE LES POURSUITES CONTRE GOLDMAN SACHS DANS L'AFFAIRE 1MDB KUALA LUMPUR (Reuters) - Le parquet malaisien a abandonné vendredi les poursuites pénales contre trois unités de Goldman Sachs accusées de tromperie à l'encontre des investisseurs lors d'émissions obligataires organisées par la banque au profit du fonds 1MDB pour 6,5 milliards de dollars, a rapporté la presse officielle. Cette annonce intervient après que Goldman Sachs a accepté en juillet de verser 3,9 milliards de dollars dans le cadre d'un accord pour clore le dossier. (Rozanna Latiff; version française Jean Terzian)

