La majorité des fonds actions émergentes restent bloqués avec leur exposition à la Russie

(NEWSManagers.com) - Les fonds d'investissement orientés sur la Russie ou l'Europe de l'Est commencent à être liquidés, à l'instar des fonds dédiés de Jupiter AM ou de Danske Invest. Toutefois, une majorité de fonds actions émergentes demeurent, eux, coincés avec leur exposition aux actions russes, dont le trading est fortement perturbé voire bloqué par les diverses sanctions découlant du conflit russo-ukrainien. Selon une recherche de Copley Fund Research, dévoilée ce lundi, cette situation concerne plus de quatre fonds actions émergentes sur cinq.

Sur une base de 253 fonds actions émergentes, gérant 450 milliards de dollars d'encours, seulement 45 d'entre eux sont parvenus à solder leur exposition russe entre fin 2021 et fin avril 2022, soit environ 18% du groupe de fonds analysé. Parmi eux, des fonds de Morgan Stanley, Lazard Asset Management, Franklin Templeton, Candriam ou encore Van Eck ont pu se débarrasser de leurs positions russes. Le fonds Kon Tiki de Skagen a soldé une exposition russe de 9,89% entre décembre 2021 et fin avril 2022, soit la plus grosse baisse d’exposition à la Russie enregistrée parmi les fonds analysés. D'après les données de Copley Fund Research, le poids de la Russie dans les fonds actions émergentes analysés est passé en-dessous de 2% (1,95%) en moyenne contre 4,5% en janvier, bien que la valorisation de certains titres russes reste compliquée, étant basée sur les dernières valorisations connues avant l'invasion russe en Ukraine.

«Si les données historiques sont correctes, les données récentes doivent être considérées en tenant compte du fait que a) tous les fonds n'ont pas publié leurs rapports depuis le début de la guerre et b) de nombreux prix des ADR russes sont artificiellement élevés étant donné leur suspension sur les bourses américaines et britanniques, ce qui gonfle les pondérations dans chaque fonds. Il est raisonnable de supposer que les pondérations moyennes sont beaucoup plus faibles et qu'un plus grand nombre de fonds auront soldé leur exposition. Cependant, nombreux seront ceux qui resteront bloqués sur des positions russes car ils ne peuvent pas encore les liquider, ou qui attendront une meilleure opportunité en termes de prix et de liquidité», précise Steven Holden, directeur et fondateur de Copley Fund Research à NewsManagers.

Plus d'une centaine de fonds européens exposés

Courant avril, le rapport des superviseurs européens sur les risques et vulnérabilités du système financier européen au premier trimestre 2022 notait que plus d’une centaine de fonds européens exposés à la Russie avec des encours cumulés de 15 milliards d’euros avaient suspendu les opérations de rachats et plusieurs fonds indiciels cotés (ETF) ont suspendu la création de parts. Parmi les régulateurs nationaux en Europe, ceux de Suède et du Royaume-Uni ont ouvert la porte à un cantonnement des actifs russes.

En France, une poignée de gestionnaires sont concernés par une exposition russe directe au sein de leurs fonds, dont Carmignac ou encore Amundi. Durant la présentation de ses résultats pour le premier trimestre 2022, Amundi avait indiqué, fin avril, que son exposition aux actifs russes et ukrainiens représentait 0,01% de ses encours. Sa directrice générale avait indiqué que la firme avait dû suspendre cinq fonds, deux dédiés à des clients et trois fonds ouverts qui resteront suspendus tant que leur valorisation ne peut être évaluée correctement.

Ces trois fonds ouverts - Amundi Funds Russian Equity, Amundi Eastern Europe Stock et Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity - présentaient au 6 avril 2022 des expositions directes respectives de 4,9%, 1,1% et 0,3% aux actifs russes (contre 88,1%, 49,5% et 24% au 25 février 2022 lorsque l'invasion a commencé) selon un document consulté par NewsManagers. A cette même date, la firme recensait au total 34 fonds, toutes classes d'actifs confondues, avec une exposition aux actifs russes contre 74 fonds fin février.