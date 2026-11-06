La maison mère deBritish Airways et Iberia garde le cap malgré la guerre

( AFP / DANIEL LEAL )

Le groupe IAG, propriétaire de British Airways et Iberia, a annoncé vendredi un bénéfice en recul au troisième trimestre, pénalisé par la flambée du carburant et les perturbations liées au conflit au Moyen-Orient, mais maintient ses principaux objectifs pour 2026.

Le bénéfice après impôts s'affiche à 1,231 milliard d'euros, en baisse de 12,2%, tandis que le chiffre d'affaires progresse de 4,5 % à 9,744 milliards d'euros.

Les résultats ont été affectés "par une baisse des capacités, l'impact de perturbations ponctuelles et, en particulier, par la hausse des prix du kérosène", explique IAG dans son communiqué.

La guerre contre l'Iran, lancée fin février par les Etats-Unis et Israël, a fait flamber les prix du carburant, l'un des principaux postes de dépenses des compagnies aériennes.

La facture de kérosène d'IAG a bondi de 30,4 % sur le trimestre. Sur l'année, elle "sera proche de 9 milliards d'euros, soit davantage que ce que nous avions prévu lors de la publication des résultats semestriels", a reconnu lors d'un appel avec la presse le directeur financier Jose Antonio Barrionuevo.

Il prévoit une facture encore plus élevée l'an prochain, mais estime que le groupe devrait pouvoir amortir une grande partie du surcoût, notamment grâce à une hausse des tarifs, à des actions sur les coûts et aux couvertures carburant.

IAG est couvert en carburant à près de 71 % cette année et près de 45 % l'an prochain.

Vols suspendus

Le directeur général, Luis Gallego, a refusé de se prononcer sur une hausse des tarifs "à deux chiffres", comme celle envisagée cette semaine par le patron de Ryanair pour compenser le renchérissement du kérosène, jugeant qu'il était "trop tôt pour parler de l'année prochaine".

Les hostilités ont par ailleurs "conduit les compagnies aériennes du groupe à suspendre rapidement leurs vols vers les destinations situées dans la zone directement touchée, notamment Abou Dhabi, Amman, Bahreïn, Doha, Dubaï et Tel-Aviv", selon IAG.

Le Moyen-Orient représente environ 3 % des capacités du groupe. IAG prévoyait de reprendre certains vols avec un programme réduit.

Mais "la persistance du conflit dans la région a entraîné le report du rétablissement des capacités ou une reprise à une échelle plus réduite que prévu", explique-t-il.

La baisse des capacités reflète aussi "une diminution stratégique de l'offre de vols en Europe afin de préserver les prix, une démarche disciplinée qui sera probablement bien accueillie par les investisseurs", relève Dan Coatsworth, analyste chez AJ Bell.

Le groupe, qui possède aussi Vueling et Aer Lingus, a également subi sur le trimestre des annulations liées aux perturbations du contrôle aérien, notamment chez le prestataire britannique NATS.

Alertes à la bombe

"IAG a de nouveau fait preuve de résilience ce trimestre", estime Luis Gallego, cité dans le communiqué. "Grâce aux mesures que nous prenons, les perspectives pour le reste de l'année, ainsi que pour le début de l'année prochaine, sont positives."

Le groupe continue de prévoir "une bonne croissance du chiffre d'affaires" et indique que 85 % des réservations attendues pour le quatrième trimestre sont déjà acquises.

Il maintient aussi son objectif de marge opérationnelle hors éléments exceptionnels d'au moins 12 % en 2026.

"Cette mise à jour est loin d'être parfaite, mais compte tenu des vents contraires qui soufflent sur le secteur, le marché sera encouragé de voir IAG tracer sa trajectoire de vol à travers la tourmente", estime Dan Coatsworth.

Le titre d'IAG gagnait environ 0,6 % vendredi matin à Londres, sur un marché en forte baisse.

Luis Gallego a par ailleurs indiqué qu'IAG subissait aussi des alertes à la bombe, alors que plusieurs vols ont dû être déroutés ces derniers jours en Europe à la suite de menaces.

"Aujourd'hui, il est assez facile de proférer une menace, puisqu'un simple courriel ou un appel téléphonique peut créer un problème. Nous devons donc prendre toute menace au sérieux et respecter le protocole", a-t-il déclaré.