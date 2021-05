La maison mère de JOHCM acquiert une société de gestion américaine

(NEWSManagers.com) -

Pendal Group va acquérir 100 % de Thompson, Siegel & Walmsley, une société américaine gérant 23,6 milliards de dollars, pour un montant de 320 millions de dollars. L' opération s' effectue auprès des actionnaires actuels que sont BrightSphere Investment Group (75,1 %) et la direction de TSW (24,9 %).

Créée en 1969 et basée à Richmond, en Virginie, TSW pratique une gestion actions long-only sur les Etats-Unis et l' international, avec un biais value, ainsi qu' une gestion obligataire.

La société américaine va donc entrer dans le giron de Pendal, groupe de gestion indépendant basé en Australie, qui est aussi actionnaire à 100 % de la société de gestion britannique JO Hambro Capital Management. Au total, la société gère près de 80 milliards de dollars australiens par le biais de JOHCM mais aussi de Pendal Australia et Regnan.

Avec cette nouvelle acquisition, les encours de Pendal vont augmenter de 30 % à environ 104 milliards de dollars. Ses encours gérés pour le compte de clients américains vont bondir de 112 % à 44,7 milliards de dollars. D' ailleurs, ses activités actuelles aux Etats-Unis (principalement représentées par JOHCM US) vont être fusionnées avec celles de TSW pour former un ensemble qui sera dirigée par John Reifsnider, l' actuel directeur général de TSW.