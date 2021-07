La maison mère de Cobas AM sort du capital d'une boutique espagnole

(NEWSManagers.com) - Santa Comba Gestión, la maison mère du gestionnaire d'actifs espagnol Cobas Asset Management, est sorti du capital d'Equam Capital, une boutique de gestion value hispanique, explique la société dans un communiqué.

Cette opération entre en ligne avec la stratégie de Santa Comba de promouvoir d'autres gestionnaires d'actifs au style value moins connus pour les aider à croître et à se consolider. Santa Comba, co-fondé par le président de Cobas AM Francisco Garcia Paramés considéré comme le Warren Buffett espagnol, avait pris une part minoritaire significative dans Equam Capital en novembre 2017. Equam Capital gère désormais plus de 50 millions d'euros d'encours et vise la barre des 100 millions d'euros. Santa Comba demeure investi dans le gestionnaire britannique Palm Harbor Capital.