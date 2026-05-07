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La maison mère de Coach prévoit une croissance modérée de son chiffre d'affaires trimestriel ; son action recule
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 18:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La croissance de la marque Coach devrait ralentir au quatrième trimestre, tandis que Kate Spade est confrontée à une baisse de ses ventes à un chiffre élevé

* Le cours de l'action chute de 11 % malgré la révision à la hausse des prévisions annuelles

* La société dépasse également les estimations de bénéfices et de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre

*

(Reformulation du titre et du paragraphe 1 après le revirement du cours de l'action, ajout de détails sur le chiffre d'affaires de Coach et Kate Spade au paragraphe 2, et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4) par Anuja Bharat Mistry

Tapestry TPR.N a déclaré jeudi s'attendre à une croissance modérée de son chiffre d'affaires pour le trimestre en cours et à une pression sur les marges pour l'ensemble de ses marques, ce qui a renforcé les inquiétudes concernant la faiblesse de la demande dans le secteur du luxe et fait chuter le cours de l'action de la société mère de Coach d'environ 11 %.

La société prévoit une croissance du chiffre d'affaires de Coach à deux chiffres faibles pour le quatrième trimestre, et une baisse à un chiffre élevé pour Kate Spade, avec des dépenses marketing plus élevées, ce qui devrait avoir un impact négatif sur la marge d'exploitation.

En comparaison, le chiffre d'affaires de Coach au troisième trimestre a bondi d'environ 31 %, tandis que celui de Kate Spade a enregistré une baisse de 10 % sur une base déclarée.

"Le ralentissement attendu de la croissance de la marque Coach, très performante, est préoccupant, et il n'y a toujours pas beaucoup de nouvelles positives concernant les efforts de redressement de Kate Spade", a déclaré Sky Canaves, analyste chez eMarketer.

Les marques de luxe du monde entier ont été touchées à Dubaï et Abu Dhabi en raison du conflit avec l'Iran. Récemment, Hermès HRMS.PA , Kering PRTP.PA et LVMH LVMH.PA ont fait état d'une faible demande au Moyen-Orient et en Europe.

Tapestry, en revanche, a déclaré ne pas avoir été affectée par le conflit en cours et a relevé ses prévisions annuelles pour la troisième fois, invoquant la demande résiliente des jeunes consommateurs, ce qui a fait grimper son action de 4 % en pré-ouverture avant qu'elle ne recule.

Les investissements dans ses sacs à main Tabby et d'autres innovations axées sur la mode ont permis à la société d'enregistrer une hausse constante de la demande. Elle a ainsi annoncé une croissance globale de ses ventes de 19 % au troisième trimestre à taux de change constants.

"Les consommateurs continuent de faire preuve de résilience et de répondre favorablement à nos marques", a déclaré le directeur financier Scott Roe à Reuters.

Tapestry a déclaré s'attendre à un bénéfice par action de 6,95 dollars, supérieur à sa fourchette précédente de 6,40 à 6,45 dollars.

Son chiffre d'affaires trimestriel de 1,92 milliard de dollars a dépassé les estimations de 1,79 milliard de dollars, tandis que le bénéfice ajusté de 1,66 dollar par action a dépassé les attentes de 1,30 dollar, selon les données compilées par LSEG.

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KERING
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