La Maison Blanche va proposer un recul significatif des normes d'économie de carburant, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails, pas de commentaires immédiats de la Maison Blanche ou de la NHTSA dans les paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

L'administration Trump s'apprête à proposer un recul significatif des normes d'économie de carburant finalisées par l'ancien président Joe Biden l'année dernière, sa dernière initiative visant à faciliter la vente de voitures à essence par les constructeurs automobiles, ont déclaré des sources à Reuters. La National Highway Traffic Safety Administration devrait proposer de réduire considérablement les exigences en matière d'économie de carburant pour les véhicules de l'année modèle 2022-2031 . Le président Donald Trump devrait annoncer ce plan lors d'un événement à la Maison Blanche mercredi , auquel devraient participer des dirigeants des trois plus grands constructeurs automobiles américains, ont ajouté les sources. Au début de l'année, M. Trump a signé une loi quimettait fin aux pénalités imposées aux constructeurs automobiles en matière d'économie de carburant, et la NHTSA a déclaré qu'elle n'était pas confrontée à des amendes remontant à l'année-modèle 2022 .

La Maison Blanche et la NHTSA n'ont pas commenté immédiatement. En juin, la NHTSA a ouvert la voie à un assouplissement des normes américaines en matière d'économie de carburant en déclarant que l'administration de M. Biden avait excédé son autorité en tablant sur une forte adoption des véhicules électriques dans le calcul des règles.

En janvier, le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a signé un décret ordonnant à la NHTSA d'annuler les normes d'économie de carburant publiées sous Biden pour les années modèles 2022-2031, qui visaient à réduire radicalement la consommation de carburant des voitures et des camions.

Trump a pris une série de mesures pour faciliter la vente de véhicules à essence et décourager la production de VE, notamment en annulant les crédits d'impôt pour les VE et en interdisant à la Californie d'interdire la vente de véhicules à essence traditionnels après 2035.

En juin 2024, sous l'administration Biden, la NHTSA a déclaré qu'elle augmenterait les exigences en matière de Corporate Average Fuel Economy à environ 50,4 miles par gallon (21,4 km par litre) d'ici 2031, par rapport aux 39,1 mpg actuels, pour les véhicules légers. Cette règle n'a pas augmenté les exigences pour les camions légers pour 2027 et 2028 et a exigé des augmentations de 2% de 2029 à 2031.

L'année dernière, l'agence a déclaré que la règle pour les voitures particulières et les camions réduirait la consommation d'essence de 64 milliards de gallons et les émissions de 659 millions de tonnes, réduisant ainsi les coûts de carburant avec des bénéfices nets estimés à 35,2 milliards de dollars pour les conducteurs. L'année dernière, Stellantis STLAM.MI , société mère de Chrysler, a payé 190,7 millions de dollars de pénalités civiles pour ne pas avoir respecté les exigences américaines en matière d'économie de carburant pour 2019 et 2020, après avoir payé près de 400 millions de dollars de pénalités de 2016 à 2019. GM

GM.N a payé 128,2 millions de dollars de pénalités pour 2016 et 2017.