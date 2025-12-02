 Aller au contenu principal
La Maison Blanche va proposer des normes moins strictes en matière d'économie de carburant, selon certaines sources
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 17:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Maison Blanche s'apprête à proposer des normes d'économie de carburant beaucoup moins strictes, annulant ainsi les règles finalisées par le président Joe Biden l'année dernière, ont déclaré des sources à Reuters.

La National Highway Traffic Safety Administration devrait proposer de réduire de manière significative les exigences en matière d'économie de carburant pour les années modèles 2022 à 2031. Le président Donald Trump devrait annoncer ce plan lors d'un événement à la Maison Blanche mercredi, auquel devraient participer des dirigeants des trois constructeurs automobiles de Detroit, ont ajouté les sources. Au début de l'année, Donald Trump a signé une loi qui met fin aux pénalités imposées aux constructeurs automobiles en matière d'économie de carburant.

Valeurs associées

FORD MOTOR
12,980 USD NYSE -1,37%
GENERAL MOTORS
73,230 USD NYSE +0,36%
STELLANTIS
9,129 EUR MIL -1,04%
