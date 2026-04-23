La Maison Blanche va annoncer un accord sur le prix des médicaments avec Regeneron, selon une source

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Les actionnaires de Warner Bros Discovery (WBD) ont voté majoritairement en faveur du rachat du groupe de médias américain par son concurrent Paramount Skydance lors d'une assemblée générale extraordinaire jeudi, malgré un mouvement d'opposition axé sur l'emploi ...
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Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient jeudi, alors que le bras de fer autour du détroit d'Ormuz entre l'Iran et les Etats-Unis se poursuit malgré la trêve : . Trump ordonne de détruire les bateaux iraniens posant des mines dans ...
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information fournie par Zonebourse•23.04.2026•17:56•
Assystem enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 165,8 MEUR au 1er trimestre 2026, contre 166,3 MEUR au 1er trimestre 2025. Le chiffre d'affaires est relativement stable au global, la croissance organique de 2,2% ayant été compensée par un impact négatif ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•23.04.2026•17:47•
Microsoft est visé par une action collective à 1,7 milliard de livres (2 milliards d'euros) au Royaume-Uni, ont annoncé jeudi les plaignants, qui accusent le géant américain d'avoir abusé de sa position dominante pour surfacturer des entreprises. La procédure est ...
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