La Maison Blanche va annoncer un accord sur le prix des médicaments avec Regeneron, selon une source

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La Maison Blanche annoncera jeudi un accord sur le prix des médicaments avec la société pharmaceutique Regeneron REGN.O , selon une source au fait du dossier.