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La Maison Blanche va annoncer un accord sur le prix des médicaments avec Regeneron, selon une source
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 17:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Maison Blanche annoncera jeudi un accord sur le prix des médicaments avec la société pharmaceutique Regeneron REGN.O , selon une source au fait du dossier.

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