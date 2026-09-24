La Maison Blanche rétablit l'accès à CNN, MS NOW et Politico suite à une décision de justice

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* Trump avait interdit l'accès à la Maison Blanche à CNN, MS NOW et Politico

* Un juge a ordonné la suspension de cette interdiction pendant 14 jours, ce qui constitue un revers pour Trump

* Le juge estime que cette interdiction est probablement inconstitutionnelle

* Les médias affirment que cette interdiction porte atteinte à la liberté d'expression et au droit à un procès équitable

(Ajout d'une source évoquant le projet de reprise des activités du pool télévisé de la Maison Blanche, paragraphe 10)

par Susan Heavey et Helen Coster

La Maison Blanche a annoncé jeudi avoir réintégré les journalistes de CNN, MS NOW et Politico après qu’un juge fédéral a estimé que l’interdiction prononcée par le président américain Donald Trump à l’encontre de ces trois médias était probablement inconstitutionnelle et a ordonné le rétablissement immédiat de leur accès.

Cette réintégration, intervenue en milieu de journée, fait suite à quelques heures chaotiques plus tôt dans la journée de jeudi, durant lesquelles les journalistes se sont vu refuser l’accès à l’enceinte de la Maison Blanche. Cela a poussé les trois organes de presse à demander une audience immédiate devant le juge fédéral Tim Kelly, qui a rendu sa décision dans la nuit.

Kelly, statuant dans le cadre d’une action en justice intentée lundi par CNN, MS NOW et Politico, a ordonné la suspension de l’interdiction prononcée par Trump pendant 14 jours, dans une affaire relative à la liberté de la presse qui s’est déroulée au cours de la semaine dernière entre les salles d’audience et les locaux de la Maison Blanche.

Le juge Kelly a estimé que la révocation des accréditations à la Maison Blanche des journalistes « avait probablement violé leurs droits constitutionnels à une procédure régulière ».

Le juge, nommé par Trump en 2017 au cours de son premier mandat présidentiel, a également émis des doutes quant aux arguments de sécurité nationale avancés par le ministère américain de la Justice pour justifier cette interdiction, soulignant que Trump lui-même avait déclaré que cette mesure était motivée par ce que le président qualifiait de couverture médiatique fausse ou négative.

Quelques heures après que le juge Kelly eut rendu son ordonnance, CNN, MS NOW et Politico ont signalé au juge qu’ils restaient interdits d’accès et ont demandé la tenue d’une audience d’urgence. Politico a indiqué que l’accréditation de son journaliste avait été confisquée. Une journaliste de MS NOW a déclaré qu’on lui avait refusé l’accès à la Maison Blanche. CNN a précisé que certains membres de son personnel s’étaient vu refuser l’entrée dans l’enceinte de la Maison Blanche.

En réponse, Micah Stopperich, directeur des opérations de presse à la Maison Blanche, a déclaré dans un document judiciaire que la Maison Blanche avait entamé la procédure de restitution des badges de presse aux journalistes concernés à 7h25, et que « l’équipe de presse de la Maison Blanche avait déposé les badges à l’entrée afin que les membres de la presse puissent les récupérer vers 9h55 ».

Après avoir pris connaissance de la déclaration de M. Stopperich, le juge a rejeté la demande d’audience d’urgence formulée par les organes de presse, mais leur a donné la possibilité de l’informer de toute évolution de la situation dans le courant de la journée.

Le conflit le plus vif à ce jour entre Trump et la presse s’est déroulé à un moment diplomatique crucial pour le président américain: sa participation à l’Assemblée générale des Nations unies à New York et l’accueil qu’il a réservé jeudi au président chinois Xi Jinping.

Une source proche du pool de presse télévisé de la Maison Blanche a indiqué que ses membres ne reprendraient pas leur couverture tant que la Maison Blanche n'aurait pas officiellement réintégré CNN au sein du pool. En début de semaine, ils avaient suspendu la couverture collective en signe de solidarité avec CNN.

Aucune caméra du pool télévisé n’avait été installée pour l’arrivée de Xi sur la pelouse sud de la Maison Blanche jeudi matin, et FOX News, MS NOW et CNN n’ont pas diffusé en direct la cérémonie d’accueil des deux dirigeants.

Lors de l’accueil de Xi par Trump à la Maison Blanche, le président a lancé une plaisanterie aux photographes présents dans le Bureau ovale, affirmant que les Chinois disposaient de la presse la plus sympathique.

CNN fait partie des cinq organes de presse – aux côtés d’ABC, CBS, FOX News et NBC – qui composent le pool télévisé principal de la Maison Blanche. Ils se partagent les coûts liés à la couverture du président, organisent la couverture à tour de rôle et fournissent des images aux autres médias.

CNN devait couvrir lundi le déplacement de Trump à New York pour l’Assemblée générale, mais n’a pas été en mesure de fournir un flux commun.

PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ NATIONALE

Trump a annoncé cette interdictionvendredi sur sa plateforme de réseaux sociaux, affirmant que ces organes de presse « ne devraient pas pouvoir écrire ou relater sans cesse des FICTIONS et des MENSONGES lorsqu’ils couvrent l’actualité du président des États-Unis ». Trump a présenté leurs reportages comme une menace pour la sécurité nationale américaine.

Les trois médias ont intenté un procès contre Trump et d’autres membres de son administration, affirmant que cette interdiction violait les garanties du premier amendement de la Constitution américaine relatives à la liberté d’expression et à la liberté de la presse, ainsi que leurs droits à une procédure régulière. Une coalition d’organisations de défense de la liberté de la presse et de dizaines de médias, dont Reuters, a par la suite déposé un mémoire en soutien aux trois médias.

Kelly a ordonné à l’administration Trump de restituer immédiatement les accréditations de presse des médias concernés et de suspendre l’application de l’interdiction pendant deux semaines. Le juge a rejeté les arguments invoqués par l’administration au titre de la sécurité nationale.

« Le dossier ne contient aucun élément factuel étayant l’argument des défendeurs selon lequel la révocation des accréditations permanentes des plaignants protégerait effectivement la sécurité nationale, ou selon lequel la sécurité nationale serait menacée si le tribunal ordonnait le rétablissement de ces accréditations pendant la durée de cette procédure », a écrit Kelly.

Dans un mémoire déposé mardi, le ministère de la Justice a accusé ces médias de menacer la sécurité nationale par leur couverture médiatique, citant des articles sur les stocks de missiles américains, la construction de la salle de bal de la Maison Blanche sous Trump et la fréquentation de la récente convention républicaine des élections de mi-mandat.

Theodore Boutrous, avocat des trois médias, a salué la décision du juge dans un communiqué, déclarant: « Il s’agit d’une décision forte qui défend la liberté de la presse, le respect des garanties procédurales et l’État de droit. Nous apprécions grandement la rapidité d’action du tribunal. »

TENSIONS AVEC LA PRESSE

Bien que d’autres administrations présidentielles se soient heurtées à la presse, la campagne menée par Trump contre les médias est sans précédent. Bousculant des décennies de tradition, sa Maison Blanche a refusé l’accès élémentaire à de nombreux grands organes de presse, a lancé des attaques personnelles contre des journalistes et a intenté de multiples poursuites judiciaires contre des organes de presse.

La décision de Kelly est intervenue au lendemain d’un nouveau revers juridique pour Trump.

Mercredi, un juge de l’Iowa a rejeté le procès intenté par Trump en 2024 contre le journal Des Moines Register et la sondeuse J. Ann Selzer. Trump avait poursuivi le Register, sa société mère Gannett et Selzer à la suite d’un sondage publié avant l’élection présidentielle américaine de novembre 2024, qui montrait la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris en tête devant lui dans l’Iowa. Trump a accusé le journal et sa sondeuse de longue date d’avoir induit les lecteurs en erreur de manière frauduleuse.

Dans sa décision rendue mercredi, le juge de district de l’Iowa Scott Beattie a estimé que ce sondage relevait de la liberté d’expression protégée par la loi.