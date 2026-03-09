La Maison Blanche renvoie un membre du conseil d'administration du NTSB après des rapports faisant état d'un comportement inquiétant

(Complément d'information sur le licenciement, détails dans les paragraphes 4 à 11) par David Shepardson

La Maison Blanche a annoncé lundi qu'elle avait licencié Todd Inman, membre du National Transportation Safety Board (NTSB), après avoir reçu des rapports faisant état d'un comportement inapproprié et d'un manque d'assiduité aux réunions.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Kush Desai, a déclaré que M. Inman avait été légalement démis de ses fonctions au sein du NTSB "après avoir reçu des rapports très préoccupants faisant état d'une consommation inappropriée d'alcool au travail, d'un harcèlement du personnel, d'une mauvaise utilisation des ressources gouvernementales et d'un manque d'assiduité à au moins la moitié des réunions du NTSB".

M. Inman a catégoriquement nié les allégations formulées dans la déclaration de la Maison Blanche.

"Il est de plus en plus évident que cette action était un coup politique. Bien que ce ne soit pas mon intention première, j'ai hâte de défendre ma réputation par tous les moyens légaux possibles", a déclaré M. Inman dans un communiqué.

M. Inman s'est parfois heurté à la présidente du NTSB, Jennifer Homendy, au cours de son mandat.

Le NTSB n'a pas fait de commentaire lundi.

Reuters a rapporté dimanche que M. Inman avait été licencié. M. Inman a déclaré dimanche qu'il avait été licencié vendredi par la Maison Blanche, sans donner de raison.

M. Inman, ancien chef de cabinet républicain de la ministre des Transports Elaine Chao pendant le premier mandat du président Donald Trump , siégeait au NTSB depuis mars 2024.

Il était le membre du conseil sur place lors de la collision entre American Airlines AAL.O et un hélicoptère de l'armée en janvier 2025 près de l'aéroport national Reagan Washington, qui a fait 67 morts, et lors du crash en novembre d'un avion cargo d'UPS UPS.N au décollage de l'aéroport de Louisville, dans le Kentucky, qui a fait 15 morts.

En mai, la Maison Blanche a limogé le vice-président du NTSB, Alvin Brown. M. Brown, un démocrate qui a été le premier Afro-Américain à être élu maire de Jacksonville, en Floride, a intenté une action en justice pour contester son licenciement. Aucune raison n'a été donnée pour le départ de M. Brown.

Le NTSB enquête sur tous les accidents de l'aviation civile. Il enquête sur les accidents importants survenus dans d'autres modes de transport - autoroutes, bateaux, pipelines et chemins de fer -, détermine la cause probable des accidents et formule des recommandations en matière de sécurité.

À la fin du mois dernier, le Sénat a confirmé John DeLeeuw, ancien directeur général de la sécurité et de l'efficacité d'American Airlines et commandant de bord d'un Boeing 787, dans ses fonctions au sein du NTSB.