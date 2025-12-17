La Maison Blanche prépare un décret qui pourrait limiter la rémunération des entrepreneurs militaires, selon Punchbowl

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur les entreprises de défense, paragraphe 3)

La Maison Blanche prépare un décret qui pourrait limiter les rachats d'actions, les dividendes et la rémunération des dirigeants des entreprises militaires, a rapporté Punchbowl News mardi. La directive vise certaines des plus grandes entreprises qui fournissent au Pentagone des équipements de guerre, a indiqué Punchbowl, citant plusieurs sources. Parmi les principaux fournisseurs du Pentagone figurent Lockheed

LMT.N , RTX RTX.N , Boeing BA.N et L3Harris Technologies

LHX.N .