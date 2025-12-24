La Maison Blanche ordonne aux forces américaines de se concentrer sur la "quarantaine" du Venezuela

La Maison Blanche a ordonné aux forces militaires américaines de se concentrer presque exclusivement sur l'application de la "quarantaine" du Venezuela, a déclaré mercredi un responsable américain à Reuters.

"Bien qu'il existe encore des options militaires, l'objectif est d'abord d'utiliser la pression économique en appliquant des sanctions pour atteindre le résultat recherché par la Maison Blanche", a déclaré le responsable.