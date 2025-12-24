 Aller au contenu principal
La Maison Blanche ordonne aux forces américaines de se concentrer sur la "quarantaine" du Venezuela
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 20:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Maison Blanche a ordonné aux forces militaires américaines de se concentrer presque exclusivement sur l'application de la "quarantaine" du Venezuela, a déclaré mercredi un responsable américain à Reuters.

"Bien qu'il existe encore des options militaires, l'objectif est d'abord d'utiliser la pression économique en appliquant des sanctions pour atteindre le résultat recherché par la Maison Blanche", a déclaré le responsable.

