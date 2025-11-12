La Maison Blanche étudie des règles qui bouleverseraient le vote des actionnaires

L'administration Trump envisagerait un décret pour limiter les sociétés de conseil en matière de procuration

Les conservateurs critiquent les conseillers en procuration pour leurs opinions libérales et leur intérêt pour le climat

ISS et Glass Lewis défendent leurs obligations fiduciaires et leur transparence

La FTC enquête sur ISS et Glass Lewis, selon un rapport du WSJ

La Maison Blanche étudie de nouvelles mesures pour réduire l'influence des conseillers en procuration, que les conservateurs accusent depuis des années de promouvoir des opinions libérales, selon un responsable de l'industrie financière informé de la question.

Les responsables de l'administration Trump envisagent également de limiter la manière dont les gestionnaires de fonds indiciels sont autorisés à voter, a déclaré cette personne sous le couvert de l'anonymat pour discuter de questions réglementaires confidentielles.

Le Wall Street Journal a d'abord rapporté mercredi que les fonctionnaires de l'administration discutaient d'au moins un décret qui limiterait les sociétés de conseil par procuration telles que Institutional Shareholder Services et Glass Lewis, citant des personnes familières avec le sujet. Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement l'existence d'un éventuel décret.

Le responsable de l'industrie a déclaré que l'administration avait "lancé" des idées depuis quelques mois sur la manière de réglementer ou de limiter le vote par procuration et les conseillers en vote par procuration.

Les discussions sur d'éventuels décrets sont purement spéculatives jusqu'à ce qu'ils soient officiellement annoncés, a déclaré un fonctionnaire de la Maison Blanche.

Depuis des années, les conservateurs et certains chefs d'entreprise se plaignent des conseillers en vote par procuration et des grands gestionnaires de fonds, notamment parce qu'ils recommandent souvent des votes ou s'opposent aux décisions du conseil d'administration ou aux administrateurs, et parce qu'ils accordent trop d'importance aux questions climatiques et sociales. Les conseillers et les sociétés de gestion de fonds affirment qu'ils ne cherchent qu'à obtenir de meilleurs rendements pour leurs clients, mais ils ont adopté une ligne plus souple lors de nombreuses réunions d'entreprises ces dernières années.

Sous la première administration du président américain Donald Trump, la Securities and Exchange Commission - poussée par des groupes d'entreprises - s'est attaquée aux conseillers en procuration , notamment en relevant la barre du moment où les résolutions d'actionnaires peuvent être soumises.

Glass Lewis et ISS, les deux plus grandes sociétés américaines de conseil en vote par procuration, sont depuis longtemps critiquées pour leurs recommandations de vote influentes, traditionnellement formulées par des dirigeants d'entreprise, mais leurs conseils restent largement utilisés par les investisseurs institutionnels.

Dans une déclaration envoyée par courriel, un porte-parole d'ISS a déclaré que le conseiller en investissement s'engageait à remplir ses obligations fiduciaires envers ses clients et à opérer de manière transparente et éthique.

"Bien que nous respections la prérogative du décret de l'administration, Glass Lewis estime qu'il est plus efficace de traiter cette question par l'engagement constructif d'un processus réglementaire", a déclaré un porte-parole de la société.

Plus tard dans la journée de mercredi, le Wall Street Journal a rapporté, en citant des personnes familières de l'affaire, que la Commission fédérale du commerce des États-Unis enquêtait sur ISS et Glass Lewis pour des violations potentielles de la législation de la concurrence.

L'enquête, qui n'en est qu'à ses débuts, porte sur les pratiques concurrentielles des deux sociétés et sur la manière dont elles conseillent les actionnaires sur les propositions de gouvernance liées au climat et à la société, a ajouté le journal.

ISS et Glass Lewis n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur l'enquête, tandis qu'un porte-parole de la FTC s'est refusé à tout commentaire.

Les gestionnaires de fonds indiciels tels que Vanguard, BlackRock et State Street, qui gèrent des participations importantes dans la plupart des grandes entreprises américaines cotées en bourse, ont également été la cible de critiques de la part de l'administration . Ces trois sociétés ont mis en place de nouveaux systèmes pour permettre à leurs propres investisseurs d'avoir davantage leur mot à dire sur la manière dont les actions sont votées .

BlackRock et State Street se sont refusés à tout commentaire. Vanguard n'a pas répondu aux demandes de commentaires.