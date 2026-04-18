La Maison Blanche et le directeur général d'Anthropic discutent de leur collaboration dans un contexte de craintes croissantes à l'égard du modèle Mythos

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le débat porte sur la collaboration en matière de sécurité et de cybersécurité de l'IA

* Le modèle Mythos suscite des inquiétudes quant au risque de cyberattaques

* Le Pentagone est en conflit avec Anthropic sur l'utilisation de l'IA pour les armes autonomes

(Ajoute le commentaire d'Anthropic au paragraphe 7, le contexte de Mythos au paragraphe 11, des détails sur le différend antérieur aux paragraphes 12-14, le commentaire de Trump au paragraphe 15) par Bo Erickson et Jessica Koscielniak

L'administration Trump et le directeur général d'Anthropic ont discuté vendredi d'une collaboration pour la première fois depuis un différend survenu au début de l'année entre le Pentagone et l'entreprise d'IA sur la manière dont les modèles de cette société devraient être utilisés.

La rencontre entre le directeur général Dario Amodei et le personnel de la Maison Blanche, qui s'est déroulée dans un contexte de craintes croissantes que le dernier modèle de la startup d'IA ne renforce les cyberattaques, suggère que les deux parties pourraient être sur la voie d'un rétablissement de la confiance.

L'administration Trump, les banquiers centraux du monde entier et les industries s'empressent de se familiariser avec le nouveau modèle Mythos d'Anthropic et sa capacité à rendre les cyberattaques complexes à la fois plus faciles et plus rapides à exécuter.

Le secteur bancaire, avec ses systèmes technologiques hérités, est particulièrement vulnérable . Des représentants des gouvernements d'au moins trois pays - les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne - ont rencontré de hauts responsables du secteur bancaire pour discuter des menaces posées par Mythos. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a rejoint la chef de cabinet Susie Wiles lors de la réunion avec Amodei, a rapporté Axios.

"Nous avons discuté des possibilités de collaboration, ainsi que des approches et des protocoles communs pour relever les défis associés à la mise à l'échelle de cette technologie", a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué qui qualifie la réunion avec Anthropic de "productive et constructive."

Les deux parties ont également abordé la question de l'équilibre entre l'innovation et la sécurité. "Nous sommes impatients de poursuivre ce dialogue et nous organiserons des discussions similaires avec d'autres entreprises leaders dans le domaine de l'IA", a déclaré la Maison Blanche.

Anthropic a déclaré que la réunion était "productive" et a discuté de la manière dont les deux "peuvent travailler ensemble sur des priorités communes clés telles que la cybersécurité, l'avance de l'Amérique dans la course à l'IA et la sécurité de l'IA."

Annoncé le 7 avril, Mythos est d'abord déployé auprès d'un groupe restreint d'entreprises dans le cadre du "Project Glasswing" d'Anthropic, une initiative contrôlée dans le cadre de laquelle les organisations sont autorisées à utiliser le modèle Claude Mythos en préversion, qui n'a pas encore été publié, pour rechercher des vulnérabilités en matière de cybersécurité.

Le modèle est "le plus performant à ce jour pour le codage et les tâches agentiques", a déclaré la société dans un billet de blog, faisant référence à la capacité du modèle à agir de manière autonome.

Mais sa capacité à coder à un niveau élevé lui a conféré une aptitude potentiellement sans précédent à identifier les vulnérabilités en matière de cybersécurité et à concevoir des moyens de les exploiter, selon les experts.

C'est un problème particulier pour les banques et autres institutions financières, qui utilisent des piles technologiques intégrant des outils de pointe à des logiciels vieux de plusieurs décennies, ce qui ouvre potentiellement un grand nombre de vulnérabilités, selon TJ Marlin, directeur général de Guardrail Technologies, une société spécialisée dans la sécurité de l'IA d'entreprise.

CONFLIT AVEC TRUMP ET LE PENTAGONE

Bien avant le lancement de Mythos, le gouvernement américain et l'entreprise de la Silicon Valley n'étaient pas d'accord sur la manière dont l'IA d'Anthropic devait être utilisée. Après des mois de discussions controversées , le Pentagone a imposé à Anthropic une désignation officielle de risque pour la chaîne d'approvisionnement , limitant fortement l'utilisation de sa technologie après que la startup a refusé de supprimer les garde-fous contre l'utilisation de son IA pour des armes autonomes ou la surveillance intérieure.

Lorsqu'il a ordonné aux agences fédérales de cesser d'utiliser les outils d'IA d'Anthropic, le président des États-Unis Donald Trump a critiqué l'entreprise sur Truth Social, en déclarant: "Les cinglés gauchistes d'Anthropic ont commis une erreur désastreuse en essayant d'intimider le ministère de la guerre".

Anthropic a intenté un procès pour empêcher le Pentagone de l'inscrire sur une liste noire de sécurité nationale en mars.

Interrogé à Phoenix par des journalistes sur la réunion de vendredi avec Anthropic, M. Trump a répondu: "Je n'en ai aucune idée."