La Maison Blanche envisage un allègement fiscal sur le gazole teinté en rouge afin de faire baisser les prix des carburants

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* La Maison Blanche envisage une utilisation plus large du gazole teinté exonéré d'impôt

* L'administration étudie également des limites volontaires aux exportations de diesel

* Les élus de la « Farm Belt » réclament des mesures d'allègement face à la flambée des prix du diesel

(Ajout d’une déclaration de l’API au paragraphe 17)

par Jarrett Renshaw et Nicole Jao

La Maison Blanche envisage un assouplissement réglementaire qui permettrait une commercialisation plus large du diesel teinté en rouge dans le cadre d’une initiative visant à faire baisser les prix en forte hausse, une mesure qui pourrait permettre à certains acheteurs d’échapper à la taxe fédérale sur les carburants, selon deux personnes proches des discussions.

La proposition relative au colorant rouge est issue de plusieurs jours de délibérations au sein de l'administration et constitue l'une des principales alternatives à une interdiction d'exportation de diesel, dont la discussion a été lancée alors que les perturbations de l'approvisionnement mondial font grimper les prix à des niveaux records. Le président Donald Trump a soutenu une telle interdiction, mais celle-ci s'est heurtée à une opposition généralisée de la part de l'industrie pétrolière et d'autres secteurs du monde des affaires.

L’administration Trump cherche des moyens de faire baisser les prix du diesel sans perturber l’approvisionnement en carburant ni engendrer de coûts supplémentaires ailleurs dans l’économie, sous la pression croissante d’alléger les coûts du carburant à l’approche des élections de mi-mandat de novembre et alors que la cote de popularité de Trump en matière économique reste sous pression.

L'administration cherche également à obtenir des engagements volontaires de la part des principaux raffineurs afin de limiter les exportations de diesel, a rapporté Reuters la semaine dernière, alors que les responsables étudient des alternatives à une interdiction d'exportation imposée par le gouvernement. Le secrétaire à l'Énergie, Chris Wright, a contacté les dirigeants de plusieurs grands raffineurs afin d'évaluer leur volonté de s'engager dans une telle démarche.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré qu’aucune décision définitive n’avait encore été prise, mais que le président évaluait toutes les options permettant de faire baisser les prix.

Dimanche, alors qu’il assistait au tournoi de golf de la Presidents Cup dans l’Illinois, Donald Trump a déclaré à un journaliste de Fox News qu’il envisageait “très sérieusement” d’interdire les exportations de diesel.

“Cela peut souvent entraîner une légère hausse du prix de l’essence pour les voitures, c’est pourquoi nous examinons cette question très sérieusement. Nous pourrions le faire”, a-t-il ajouté.

PROJET DE COLORANT ROUGE

Cette proposition fiscale élargirait les conditions dans lesquelles le diesel teinté en rouge, généralement réservé à des usages hors route tels que l’agriculture et exonéré de la plupart des taxes fédérales sur les carburants, pourrait être vendu à des fins plus larges, ont indiqué ces sources. L’administration examine cette proposition alors que Trump cherche à alléger le coût du carburant, qui a fortement augmenté ces dernières semaines.

En vertu de la réglementation fédérale actuelle, la taxe sur le diesel routier s’élève à 24,4 cents par gallon, tandis que le diesel teinté est exonéré de cette taxe mais reste soumis à une redevance de 0,1 cent par gallon qui alimente le Fonds fiduciaire fédéral pour les fuites de réservoirs de stockage souterrains.

Autoriser une commercialisation plus large du diesel teinté pourrait réduire la charge fiscale fédérale sur les achats éligibles, bien que l’impact sur le prix payé par les consommateurs dépende de la manière dont cet allègement est structuré et de la part des économies répercutées par les distributeurs de carburant.

Les élus de la « Farm Belt » (ceinture agricole) font également pression sur l'administration et le Congrès pour qu’ils agissent, alors que les prix élevés du diesel mettent les agriculteurs sous pression à l’approche des récoltes, période où le carburant représente un coût d’exploitation majeur. La représentante américaine Ashley Hinson, républicaine candidate au Sénat dans l’Iowa, a appelé la Chambre des représentants à revenir à Washington avant les élections de mi-mandat afin de suspendre les exportations de diesel et de geler la taxe fédérale sur l’essence, tout en proposant un programme d’allègement fiscal sur le diesel destiné aux agriculteurs et aux routiers.

Patrick De Haan, responsable de l’analyse pétrolière chez GasBuddy, a déclaré que cette proposition ne résoudrait pas les déséquilibres d’approvisionnement qui ont fait grimper les prix du diesel routier. Il a souligné que les agriculteurs utilisaient déjà du diesel teinté non taxé, et que le fait d’autoriser les camionneurs à utiliser ce carburant leur permettrait d’économiser la taxe fédérale sans pour autant augmenter l’offre de diesel.

“Je ne pense pas que cela aurait le moindre impact”, a déclaré De Haan. “Il s’agit simplement de gazole additionné d’un colorant rouge qui n’est pas taxé. Cela ne contribue en rien à améliorer l’offre ni à influencer les prix.”

Cette idée intervient alors que plusieurs États ont décidé d’assouplir les restrictions sur le diesel teinté face à la flambée des coûts du carburant. L’Alabama, la Louisiane et le Nebraska ont chacun pris des mesures temporaires ces derniers jours pour autoriser une utilisation plus large de ce carburant exonéré d’impôt ou suspendre les sanctions étatiques, tandis que l’Alabama et la Louisiane ont sollicité des mesures d’allégement supplémentaires auprès du gouvernement fédéral.

Cette mesure potentielle intervient alors que le prix moyen national du diesel a dépassé les 6 dollars le gallon, ce qui accentue la pression sur les agriculteurs, les routiers et les autres entreprises qui dépendent de ce carburant.

L’American Petroleum Institute, le plus grand groupe professionnel du secteur pétrolier du pays, a déclaré partager la volonté de l’administration de réduire les coûts du diesel et se félicite que diverses options soient envisagées, notamment des dérogations concernant le diesel teinté en rouge.