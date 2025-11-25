La Maison Blanche déclare que Trump n'envisage pas une prolongation directe de deux ans des subventions de l'Obamacare

Le président américain Donald Trump n'envisage pas de prolonger "directement, pour deux ans" les subventions de l'Obamacare, a déclaré la Maison Blanche mardi.

L'administration Trump préparait un cadre de politique de santé qui prolongerait de deux ans les subventions aux primes d'assurance de l'Affordable Care Act (ACA), a rapporté Politico lundi.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré mardi que "contrairement à ce qu'affirment les fausses nouvelles, le président Trump n'envisage pas une prolongation directe de deux ans des subventions".

Des millions de personnes inscrites aux programmes d'assurance maladie de l'ACA, également connus sous le nom d'Obamacare, risquent de subir de fortes augmentations de leurs primes si les subventions expirent le 31 décembre sans être remplacées, ce qui remet l'accent sur l'accessibilité des soins de santé.

"Le président est en train de discuter avec des membres de son administration, des membres du Congrès et des experts du secteur privé", a déclaré Mme Leavitt.

Les actions des assureurs de santé Oscar Health OSCR.N ont glissé de près de 4 % et Centene a chuté de plus de 2 % dans les échanges américains prolongés.

Les assureurs se sont préparés à l'incertitude liée aux fortes hausses de primes et à la baisse possible des inscriptions en 2026.

Les Américains qui dépendent des subventions pour s'offrir une assurance maladie Obamacare hésitent à s'inscrire car ils sont confrontés à des hausses de primes en 2026 qui pourraient plus que doubler.

La demande des démocrates d'une prolongation des subventions a été le principal problème au Congrès qui a conduit à la fermeture du gouvernement fédéral qui a pris fin au début du mois.