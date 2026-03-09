 Aller au contenu principal
La Maison Blanche déclare avoir licencié un membre du NTSB suite à des rapports préoccupants
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 15:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Maison Blanche a annoncé lundi qu'elle avait licencié Todd Inman, membre du National Transportation Safety Board (NTSB), après avoir reçu des rapports faisant état d'un comportement inapproprié et d'un manque d'assiduité aux réunions.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Kush Desai, a déclaré que M. Inman avait été légalement démis de ses fonctions au sein du NTSB "après avoir reçu des rapports très préoccupants faisant état d'une consommation inappropriée d'alcool au travail, d'un harcèlement du personnel, d'une utilisation abusive des ressources gouvernementales et d'un manque d'assiduité à au moins la moitié des réunions du NTSB".

M. Inman a catégoriquement nié les allégations formulées dans la déclaration de la Maison Blanche. "Il est de plus en plus évident que cette action était un coup politique. Bien que ce ne soit pas mon intention première, j'ai hâte de défendre ma réputation par tous les moyens légaux possibles", a déclaré M. Inman dans un communiqué

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

