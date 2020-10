Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Maison blanche avance sur des ventes d'armes de pointe à Taiwan-sources Reuters • 13/10/2020 à 09:58









(Actualisé avec réaction chinoise et taiwanaise, § 2-3-10) WASHINGTON, 13 octobre (Reuters) - La Maison blanche a avancé sur les ventes d'armes de pointe à Taiwan en envoyant ces derniers jours au Congrès américain une notification de ces contrats pour approbation, a appris lundi Reuters de cinq sources au fait de la situation. Sans surprise, cette initiative de Washington, à l'approche de l'élection présidentielle américaine du 3 novembre, a été dénoncée par la Chine, qui considère Taiwan comme une province renégate contre laquelle elle n'exclut pas de recourir à la force pour la ramener dans son giron. "Les Etats-Unis devraient stopper immédiatement toutes les ventes d'armes à Taiwan", a réagi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine s'oppose "systématiquement et fermement" aux ventes d'armes américaines à Taiwan et "est fermement décidée à faire respecter sa souveraineté et sa sécurité", avait commenté dès lundi un représentant de l'ambassade de Chine à Washington, sollicité par Reuters. L'agence Reuters a rapporté le mois dernier que Washington avait entamé les procédures d'exportation de sept systèmes d'armement majeurs, sur fond de tensions entre les Etats-Unis et la Chine et de campagne de pression l'administration Trump à l'égard de Pékin. D'après les sources, les présidents de la commission sénatoriale des Affaires étrangères et de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants ont été informés que les ventes de trois de ces programmes d'armement avaient été approuvées par le département d'Etat américain, lequel supervise les ventes d'armement à l'étranger. Ces notifications informelles concernent un lance-roquettes pour véhicule fabriqué par Lockheed Martin LMT.N , des missiles air-sol à longue portée produits par Boeing BA.N et des modules de capteurs externes pour chasseurs F-16 permettant l'envoi en direct des images et données depuis l'appareil vers les stations au sol. Un porte-parole du département d'Etat a déclaré que les Etats-Unis ont pour politique de "ne pas confirmer ni commenter" les potentielles ventes d'armes tant que celles-ci n'ont pas été formellement annoncées au Congrès. Les parlementaires américains, en général solidaires avec Taiwan et méfiants à l'égard de ce qu'ils considèrent comme une agression de la part de la Chine, ne devraient pas s'opposer à ces ventes d'armes. Le ministère taiwanais de la Défense, de même que la représentation diplomatique de l'île à Washington n'ont fait aucun commentaire. Une porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré pour sa part que le gouvernement n'avait pas été formellement informé de ces ventes d'armes tout en ajoutant que les "provocations militaires" de la Chine soulignaient l'importante pour Taiwan de "renforcer ses capacités de défense". (David Brunnstrom, Patricia Zengerle, Mike Stone et Humeyra Pamuk avec Yew Lun Tian à Pékin version française Jean Terzian et Henri-Pierre André)

