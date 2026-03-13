Tête de porc devant chez Estrosi: deux hommes déférés devant les juges

Le maire de Nice, Christian Estrosi (Horizons et Les Républicains), au côté de son avocat Gérard Baudoux (d), en conférence de presse, le 12 mars 2026 à Nice ( AFP / Valery HACHE )

Les deux hommes en garde à vue depuis mercredi dans le cadre de l'enquête sur la tête de porc déposée devant le domicile de Christian Estrosi ont été déférés vendredi matin devant les juges d'instruction chargés du dossier, a annoncé le parquet.

Le procureur de Nice, Damien Martinelli, n'a pas donné plus de précisions mais annoncé un communiqué plus détaillé dans la journée.

A deux jours du premier tour des municipales, l'affaire empoisonne la campagne de M. Estrosi (Horizons), qui brigue un 4e mandat de maire mais accuse un retard important, selon les sondages, face à son rival Eric Ciotti (UDR-RN).

Selon plusieurs sources proches du dossier, l'enquête s'oriente vers une manipulation émanant du camp Estrosi, sans qu'il soit possible de dire à ce stade si le maire lui-même, qui dénonce pour sa part "une machination absolument ignoble", était au courant.

L'un des deux hommes déférés est un ancien policier de la Direction de la surveillance du territoire (DST) à la retraite, âgé de 79 ans, reconverti en détective privé. L'autre est un homme d'affaires quadragénaire, connaissance et soutien de M. Estrosi.

Dans cette affaire, deux juges d'instruction ont été chargés d'une information judiciaire ouverte, entre autres, pour provocation publique à la haine ou à la violence à raison de la religion ou violences aggravées visant un élu public.

La semaine dernière, deux Tunisiens ont été mis en examen et placés en détention préventive dans cette affaire. L'analyse du téléphone de l'un d'un d'eux a révélé des communications avec une proche collaboratrice de M. Estrosi.

"Je veux connaître la vérité, et plus vite elle arrivera, mieux ce sera", a assuré le maire jeudi lors d'une conférence de presse.