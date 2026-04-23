La Maison Blanche annoncera un accord sur le prix des médicaments avec Regeneron

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(Changement de source, ajout d'un commentaire de Regeneron, détails de l'approbation de la thérapie génique, détails du rapport NOTUS) par Sriparna Roy

La Maison Blanche annoncera un accord sur le prix des médicaments avec Regeneron Pharmaceuticals REGN.O lors d'un événement jeudi après-midi, a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, dans un post sur X.

Regeneron est le dernier des 17 grands laboratoires pharmaceutiques à signer un accord après avoir reçu des lettres du président Donald Trump en juillet.

La société a déclaré à Reuters que l'annonce serait faite lors de l'événement. Ses actions étaient en hausse de plus de 2 % dans les échanges de la matinée.

Des entreprises telles que Pfizer PFE.N , Eli Lilly LLY.N etAmgen AMGN.O ont accepté de réduire les prix de leurs médicaments pour le programme Medicaid du gouvernement pour les personnes à faible revenu et pour les payeurs en espèces, dans le cadre de la tentative de Trump d'aligner les coûts américains sur ceux des autres nations riches.

À l'heure actuelle, les patients américains sont ceux qui paient le plus pour les médicaments délivrés sur ordonnance, souvent près de trois fois plus que dans les autres pays développés, et Donald Trump a fait pression sur les fabricants de médicaments pour qu'ils abaissent leurs prix au niveau de ce que les patients paient ailleurs.

Regeneron a accepté de réduire les prix Medicaid pour ses médicaments actuels et futurs, selon le média NOTUS, qui a rapporté l'information plus tôt dans la journée.

Le fabricant de médicaments a également accepté de vendre son médicament contre le cholestérol Praluent au prix de 225 dollars, selon le rapport citant un fonctionnaire de la Maison Blanche, ajoutant qu'il sera listé sur le site Web TrumpRx qui s'adresse directement aux consommateurs.

Regeneron a également reçu l'approbation pour sa thérapie génique, appelée Otarmeni, pour les enfants atteints d'un type rare de perte auditive, appelée Otarmeni.

La thérapie sera disponible gratuitement aux États-Unis, a ajouté l'entreprise.