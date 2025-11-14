La Maison Blanche affirme qu'Alibaba aide l'armée chinoise à cibler les États-Unis, selon le FT

Washington a accusé la société de commerce en ligne Alibaba 9988.HK de fournir un soutien technologique aux opérations militaires chinoises contre des cibles aux États-Unis, a déclaré le Financial Times vendredi, citant un mémo de la Maison Blanche.

Le mémo sur la sécurité nationale comprend des renseignements top secret déclassifiés sur la manière dont le groupe chinois fournit à l'Armée populaire de libération des capacités qui, selon la Maison Blanche, menacent la sécurité des États-Unis, a rapporté le FT.

Le rapport ne précise pas de quelles capacités ou opérations il s'agit, ni si les États-Unis cherchent à réagir d'une manière ou d'une autre.

Les actions d'Alibaba BABA.N négociées aux États-Unis ont baissé de 4,2 % après la nouvelle.

"Les affirmations et les insinuations contenues dans l'article sont totalement fausses", a déclaré Alibaba dans un communiqué.

"Nous nous interrogeons sur les motivations de la fuite anonyme, que le FT admet ne pas pouvoir vérifier. Cette opération de relations publiques malveillante provient clairement d'une voix malveillante qui cherche à saper le récent accord commercial du président Trump avec la Chine."

L'ambassade de Chine à Washington n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.