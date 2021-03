La Macif, devenue Aéma, change d'administrateur chez NewAlpha AM

(NEWSManagers.com) - Thierry Vallet, adjoint au directeur des investissements d'Aéma - produit de la récente fusion entre la Macif et Aesio - a été nommé, courant février, administrateur au conseil de surveillance de NewAlpha Asset Management, a appris NewsManagers. Avant la formation du groupe Aéma, la Macif était actionnaire à hauteur de 12,7% de NewAlpha AM, incubateur de sociétés de gestion émergentes pour le compte de clients institutionnels. Thierry Vallet remplace François Bonnin, qui était le représentant de la Macif chez NewAlpha AM depuis octobre 2019.