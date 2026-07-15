La machine de la banque d'investissement de Wall Street tourne à plein régime

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* L'essor de la banque d'investissement permet aux banques de dépasser largement les prévisions de bénéfices

* Les dirigeants mettent en avant un carnet de commandes bien rempli et une activité client soutenue

* Wall Street se prépare à une vague de méga-introductions en bourse

* Le secteur enregistre ses plus importantes commissions de banque d'investissement depuis 2021

par Manya Saini

Une reprise généralisée de la banque d’investissement s’installe à Wall Street, alimentée par une forte augmentation des introductions en bourse , des fusions et des émissions obligataires .

Les plus grandes banques américaines ont déclaré cette semaine que l’activité se renforçait dans l’ensemble de leurs divisions de banque d’investissement, ce qui suggère que la reprise généralisée qui a fait défaut au secteur pendant des années prend de l’ampleur. Les commissions de banque d’investissement des six plus grandes banques américaines ont bondi de 45 % en moyenne au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, Morgan Stanley affichant la plus forte croissance en pourcentage.

« Malgré des revenus très solides dans la banque d’investissement ce trimestre, notre carnet de commandes a atteint son plus haut niveau en cinq ans et le deuxième plus haut niveau jamais enregistré, soutenu par un carnet de commandes record en conseil », a déclaré mardi David Solomon, directeur général de Goldman Sachs, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes. Des années de taux d’intérêt élevés, de volatilité des marchés et de surveillance réglementaire plus stricte ont empêché les entreprises de conclure des transactions et de réaliser des introductions en bourse. Plus récemment, le conflit au Moyen-Orient et l’incertitude quant à l’impact économique de l’IA ont suscité un bref regain de prudence, mais aucun de ces deux facteurs ne s’est avéré suffisant pour faire dérailler la reprise.

LES INTRODUCTIONS EN BOURSE OUVRENT LA VOIE À LA SORTIE Les introductions en bourse aux États-Unis ont levé un montant record de 104,8 milliards de dollars au deuxième trimestre, selon Renaissance Capital, portées par l’entrée en bourse historique de SpaceX, la société d’Elon Musk .

Cette reprise a également touché les entreprises soutenues par des sponsors, plusieurs sociétés détenues par des fonds de capital-investissement et de capital-risque ayant fait leur retour sur les marchés publics.

Cela a rouvert un important canal de sortie pour les investisseurs financiers, dont beaucoup avaient été contraints de conserver leurs sociétés en portefeuille plus longtemps que prévu alors que le marché des introductions en bourse restait morose.

« À l’aube du second semestre, le carnet de commandes semble solide », a déclaré Jane Fraser, directrice générale de Citigroup, ajoutant que la banque cherchait à investir dans les talents afin de combler les lacunes qui lui permettraient de gagner des parts de marché, notamment dans le domaine des fusions-acquisitions.

Wall Street se prépare également aux introductions en bourse aux États-Unis d’Anthropic et d’OpenAI, qui ont déposé leur dossier de manière confidentielle. Reuters a indiqué que ces introductions pourraient avoir lieu dès cette année, et les analystes s’attendent à ce que chaque entreprise soit valorisée à environ 1 000 milliards de dollars.

Les méga-introductions en bourse comptent généralement parmi les mandats les plus lucratifs de Wall Street, générant des centaines de millions de dollars de commissions tout en débouchant souvent sur des années d’activité supplémentaire, allant de la levée de fonds au conseil en fusions-acquisitions.

BOOM DES OPÉRATIONS

Selon Dealogic, le volume des fusions-acquisitions annoncées à l’échelle mondiale a dépassé les 3 000 milliards de dollars depuis le début de l’année 2026, soit une hausse de plus de 40 % par rapport à l’année précédente. « L’activité avec nos clients est restée très diversifiée, couvrant les marchés de capitaux, les transactions stratégiques et la gestion de la liquidité », a déclaré Alastair Borthwick, directeur financier de Bank of America, aux analystes lors d’une conférence téléphonique organisée par .

Les entreprises technologiques, en particulier celles spécialisées dans l’IA et les entreprises fournissant l’infrastructure informatique nécessaire pour soutenir l’essor de l’IA, ont dominé l’activité en 2026. L’activité s’est également accélérée dans les secteurs de la santé, des services publics et de l’énergie. « Le carnet de commandes reste assez solide, et les niveaux d’activité actuels semblent encourager davantage d’activité », a déclaré Jeremy Barnum, directeur financier de JPMorgan, à .

Les analystes de Morningstar ont indiqué que le « super-cycle de la banque d’investissement » semblait avoir encore de beaux jours devant lui, même si ce secteur reste intrinsèquement volatil. Le cabinet d’études a ajouté qu’il ne s’attendait pas à une « contraction significative » avant 2028, voire plus tard.

Les anticipations d’une hausse des bénéfices de la banque d’investissement ont contribué à la remontée des actions des banques de Wall Street cette année, même si les hausses sont plus modestes que ces dernières années en raison des inquiétudes liées aux valorisations élevées.

« Les divisions de banque d’investissement ont enregistré leur meilleur trimestre en termes de commissions depuis le pic de 2021 », a déclaré David Wagner, responsable des actions et gérant de portefeuille chez Aptus Capital Advisors, qui détient plusieurs titres bancaires.

« Les grandes banques d’investissement ont largement dépassé les prévisions de bénéfices de Wall Street, ce qui témoigne d’un environnement de transactions parmi les plus favorables que le secteur ait connus depuis des années. »