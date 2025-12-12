La M&T Bank chute, Truist la rétrograde à "hold" (conserver)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions du banque M&T Bank MTB.N chutent de 0,87% à 203,96 dollars dans la session de l'après-midi après que Truist ait abaissé la note de l'action de "acheter" à "conserver"

** Truist affirme que l'avantage de MTB en matière de capital excédentaire n'est plus unique, car de plus en plus de banques régionales renforcent leurs bilans

** Les investisseurs craignent toujours que MTB ne déploie des capitaux pour des fusions-acquisitions, ce que le courtier considère comme un catalyseur négatif potentiel

** Truist cite l'amélioration de la croissance des prêts et un ratio cours/bénéfice à terme légèrement inférieur comme des raisons de passer à "conserver" plutôt qu'à "vendre"

** 13 des 22 sociétés de courtage considèrent le titre comme un "achat" ou un "achat fort", 8 comme un "maintien" et 1 comme une "vente"; le PT médian est de 220 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, MTB a progressé de 9,4% depuis le début de l'année, à la traîne du KBW Bank Index .BKX et du S&P 500 .SPX .