La lutte entre Warner Bros et Paramount s'intensifie avec une offre hostile de 108 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'offre de Paramount met en péril l'offre de Netflix sur Warner Bros Discovery

Le conseil d'administration de Warner Bros s'inquiète du financement de Paramount, selon des sources

Le financement de l'offre de Paramount comprend la société de Jared Kushner et des fonds du Moyen-Orient

Trump soulève des questions sur l'offre de Netflix pour Warner Bros

L'offre de Paramount est supérieure de 18 milliards de dollars en numéraire à celle de Netflix

(Ajoute des détails sur le financement dans les paragraphes 5-6, met à jour les actions, ajoute des citations d'Ellison, change le titre, ajoute des puces, ajoute une nouvelle citation dans l'avant-dernier paragraphe) par Harshita Mary Varghese, Aditya Soni et Dawn Chmielewski

Paramount Skydance PSKY.O a lancé lundi une offre hostile de 108,4 milliards de dollars sur Warner Bros Discovery WBD.O , dans un ultime effort pour surenchérir sur Netflix et créer une puissance médiatique qui remettrait en cause la domination du géant du streaming.

Vendredi, Netflix est sorti victorieux d'une guerre d'enchères de plusieurs semaines avec Paramount et Comcast, en obtenant une prise de participation de 72 milliards de dollars dans les studios de télévision et de cinéma de Warner Bros Discovery, ainsi que dans ses actifs de diffusion en continu. Mais la dernière tentative de Paramount signifie que la lutte pour Warner Bros et ses précieux actifs HBO et DC Comics ne se terminera pas rapidement. Paramount a fait valoir que son offre de 30 dollars par action, entièrement en numéraire, pour l'ensemble de Warner Bros Discovery était supérieure à l'offre de Netflix , offrant aux actionnaires 18 milliards de dollars de plus en numéraire et une voie plus facile vers l'approbation réglementaire. Elle a également fait valoir que la combinaison de Paramount et Warner Bros serait dans le meilleur intérêt de la communauté créative , des salles de cinéma et des consommateurs, qui bénéficieraient d'une concurrence accrue.

"Nous pensons que notre offre renforcera Hollywood", a déclaré David Ellison, directeur général de Paramount, dans un communiqué.

Toutefois, les analystes ont noté que l'offre de Paramount s'accompagne de ses propres risques, notamment d'un endettement supplémentaire nécessaire pour mener à bien la transaction.

Une combinaison Paramount-Warner Bros renforcerait sa position dominante dans le secteur des studios, lui donnant une plus grande part de marché que le leader actuel Walt Disney Co

DIS.N , et ajouterait aux craintes de consolidation qui ont durement frappé l'industrie ces dernières années.

KUSHNER ET LES SAOUDIENS FONT PARTIE DE L'OFFRE DE PARAMOUNT

Warner Bros Discovery et Netflix n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur l'accord de Paramount.

Dans un document réglementaire, Paramount a déclaré que la famille Ellison, propriétaire de Paramount, ainsi que la société de capital-investissement RedBird, avaient accepté de soutenir 40,7 milliards de dollars de capitaux propres. L'offre comprend également un financement d'Affinity Partners, dirigé par le gendre du président Trump, Jared Kushner; d'autres financements proviennent des fonds souverains saoudien et qatari et de L'imad Holding Co, détenu par le gouvernement d'Abou Dhabi.

L'offre de Netflix s'accompagne d'une indemnité de rupture de 5,8 milliards de dollars et était susceptible de faire l'objet d'un examen antitrust approfondi; le président américain Donald Trump a soulevé des questions au sujet de l'offre au cours du week-end. L'offre a déjà suscité de vives critiques de la part de législateurs bipartisans et de syndicats d'Hollywood, qui craignent qu'elle n'entraîne des suppressions d'emplois ainsi qu'une hausse des prix pour les consommateurs .

Les actions de Paramount ont augmenté de 6,8 % lundi. Warner Bros Discovery a augmenté de 5,5 %, tandis que les actions de Netflix ont baissé de 4 %.

REBONDISSEMENTS

Reuters avait déjà rapporté, en citant des sources familières, que Paramount avait porté son offre à 30 dollars par action jeudi pour l'ensemble de la société, mais que le conseil d'administration de Warner Bros avait des doutes sur le financement.

Paramount a maintenu qu'elle serait le champion d'Hollywood et de ses talents, qu'elle resterait engagée à sortir des films dans les salles de cinéma et que son chemin vers l'approbation réglementaire serait plus rapide que celui de Netflix.

" Notre proposition est supérieure à celle de Netflix à tous points de vue: une valeur globale plus élevée, une plus grande certitude quant à cette valeur, une plus grande certitude réglementaire , et un avenir favorable à Hollywood, aux consommateurs et à la concurrence", a déclaré Ellison.

Dans son appel aux actionnaires, Paramount a déclaré avoir soumis six propositions en l'espace de 12 semaines, mais Warner Bros "ne s'est jamais engagée de manière significative" dans ces propositions. L'offre de 30 dollars en numéraire représente une prime de 139 % par rapport au cours de l'action de la société en l'état, et surpasse l' offre de 27,75 dollars de Netflix ( ), qui associe numéraire et actions. "L'acquisition de Warner Bros Discovery est loin d'être terminée. Netflix est dans le siège du conducteur, mais il y aura des rebondissements avant la ligne d'arrivée. Paramount fera appel aux actionnaires, aux régulateurs et aux politiciens pour tenter de bloquer Netflix. La bataille pourrait se prolonger", a déclaré Ross Benes, analyste principal chez eMarketer. Paramount a fait valoir que la combinaison de son service de streaming Paramount+ et de HBO Max, propriété de Warner Bros, lui permettrait de se développer et de créer un véritable concurrent à Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+ de Walt Disney ( DIS.N ), en offrant plus de choix aux consommateurs.

Les réseaux de télévision de Warner Bros, qui comprennent CNN et TNT, seraient dans une position plus forte, une fois réunis avec le portefeuille de télévision de Paramount, a fait valoir le studio.

Il avait envoyé une lettre à Warner Bros, remettant en question le processus de vente et alléguant que la société avait renoncé à une procédure d'appel d'offres équitable et prédéterminé Netflix comme vainqueur.

Cette lettre faisait suite à des informations selon lesquelles la direction de Warner Bros avait qualifié l'accord avec Netflix d'"imbattable", tout en s'exprimant de manière négative sur l'offre de Paramount.

UN PARTI PRIS CONTRE NOUS Dans une interview accordée à CNBC lundi, le directeur général de Paramount, David Ellison , a déclaré qu'il y avait un "parti pris inhérent" contre sa société dans l'appel d'offres.

Certains analystes et experts du secteur considèrent Paramount comme le meilleur candidat pour l'acquisition de Warner Bros, étant donné les poches profondes d'Ellison - soutenu par son père, le cofondateur d'Oracle et la deuxième personne la plus riche du monde, Larry Ellison, qui entretient des liens étroits avec l'administration Trump.

Selon Bloomberg News, Trump a rencontré Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, à la mi-novembre, et lui a dit que Warner Bros devrait être vendue au plus offrant. Dans son interview sur CNBC lundi, Ellison a déclaré qu'il avait eu de "grandes conversations" avec Trump, mais n'a pas caractérisé les discussions.

"Si le fait que Paramount pense que sa proximité avec l'occupant du bureau ovale l'aidera à conclure l'affaire est peut-être un triste commentaire sur les États-Unis, il ne fait que faire ce qu'il peut pour prendre de l'avance sur son rival", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef du marché chez IG Group, une société basée au Royaume-Uni.

L'entreprise issue de la fusion aura d'importants chevauchements et ses revenus combinés de streaming diminueront à moins que Netflix ne double ses prix ou n'exploite des plateformes distinctes, ce que ne prévoit pas la maison de courtage, ont déclaré les analystes de Morningstar.

Cherchant à apaiser les craintes antitrust, Sarandos a déclaré que l'opération apporterait de la valeur aux consommateurs, aux actionnaires et aux talents, affirmant que Netflix était "très confiant" dans le processus réglementaire.