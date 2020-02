Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La lutte contre le coronavirus élevée au rang de priorité n°1 en Grande-Bretagne Reuters • 28/02/2020 à 22:10









LONDRES, 28 février (Reuters) - Boris Johnson a annoncé vendredi que la lutte contre la propagation du coronavirus était désormais la priorité numéro un de son gouvernement, quelques heures après la mort d'un premier Britannique. Le patient décédé avait contracté le coronavirus à bord du Diamond Princess, le paquebot en quarantaine depuis le 3 février à Yokohama. Son décès a été annoncé par le ministère japonais de la Santé. Au Royaume-Uni, les autorités sanitaires britanniques recensent à ce stade 20 cas de contamination depuis le 31 janvier, dont deux nouveau cas enregistrés vendredi en Angleterre et un, le premier, au Pays de Galles. Dans sa première intervention publique sur la maladie, Boris Johnson a ajouté qu'il présiderait lundi une réunion gouvernementale de crise consacrée à la situation. (David Milliken et Guy Faulconbridge version française Henri-Pierre André)

