La lutte contre la fraude menée par Vance pourrait entraîner une hausse des coûts pour les assureurs santé américains et leurs assurés

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* Les analystes préviennent que le retrait des assurés peu utilisateurs pourrait entraîner un pool de risques plus coûteux pour les assureurs

* Les paiements pour 2027 sont déjà fixés, ce qui limite la capacité des assureurs à compenser leurs coûts

* Les investisseurs estiment que les assureurs diversifiés, comme UnitedHealth, pourraient mieux absorber la volatilité du marché

par Amina Niasse

Une répression de l’assurance maladie Obamacare pourrait entraîner une hausse des prix pour les consommateurs et les assureurs américains en éliminant les adhérents en bonne santé et peu coûteux, ce qui ajouterait de la pression sur un marché en déclin.

La loi de 2010 sur les soins abordables (Affordable Care Act) a créé des régimes de santé subventionnés par l’État et basés sur les revenus pour les particuliers; 19 millions de personnes y sont aujourd’hui affiliées. Des millions d’entre elles se sont désinscrites cette année, à l’expiration des aides supplémentaires liées à la pandémie de COVID-19 .

L’administration Trump affirme désormais que la fraude a contribué à cette augmentation. Le vice-président JD Vance a déclaré la semaine dernière que le gouvernement avait radié 760 000 assurés qu’il estimait inexistants ou qui avaient été inscrits de manière frauduleuse par des courtiers et ignoraient qu’ils bénéficiaient d’une couverture d’assurance. Le dossier de 400 000 autres assurés est en cours d’examen.

Le gouvernement interdit également l’activité de centaines de courtiers et n’en acceptera plus de nouveaux, affirmant que ces derniers — qui percevaient une commission mensuelle pour chaque adhérent — sont souvent à l’origine des fraudes.

Ces changements pourraient avoir des répercussions sur les adhérents légitimes qui n’utilisaient tout simplement pas leur couverture santé parce qu’ils étaient en bonne santé, ont déclaré des experts en matière de politique publique.

À mesure que le nombre d’adhérents peu utilisateurs de soins médicaux diminue, une population de patients plus malades pourrait peser sur les bénéfices d’assureurs tels que UnitedHealth et Centene au cours des derniers mois de 2026 et 2027, ont déclaré des investisseurs et des analystes.

« Les taux de primes pour 2027 ont déjà été déposés, et à ce stade, ils ont tous été approuvés et fixés », a déclaré Matt McGough, expert en politique publique au sein du cabinet de recherche sur les politiques de santé KFF.

UnitedHealth et Centene n’ont pas immédiatement réagi.

Un porte-parole des Centers for Medicare and Medicaid Services a expliqué que ces résiliations s’inscrivaient dans le cadre d’un processus de vérification établi de longue date, ciblant les adhérents ayant souscrit leur contrat par l’intermédiaire d’un courtier et pour lesquels certaines informations d’identification essentielles, telles que le numéro de Sécurité sociale américain, faisaient défaut. Les adhérents en règle pourront être réintégrés après vérification de leur identité, a précisé le porte-parole.

Cette nouvelle a pesé sur les actions des assureurs santé. Centene CNC.N , Molina MOH.N et Elevance ELV.N ont chuté respectivement de 1,5 %, 6,5 % et 4,2 % au cours de la semaine qui a suivi l’annonce, tandis que l’action UnitedHealth UNH.N a reculé de 2,6 %.

HAUSSE DES COÛTS

Les coûts pour les patients et les assureurs étaient déjà en hausse en 2026 après l’expiration des subventions supplémentaires liées à la COVID-19 et l’augmentation des frais médicaux.

En juillet, les assureurs ont demandé une augmentation médiane des primes de 15 % pour 2027, selon une analyse de la KFF portant sur les demandes de tarification déposées dans les 50 États et à Washington, D.C., ce qui marque une deuxième année consécutive d’augmentations à deux chiffres. Les contrats pour 2027 seront disponibles à partir du 1er novembre.

Si les assureurs peuvent ajuster leurs primes lorsqu’ils anticipent une hausse des coûts de santé, leurs bénéfices sont toutefois mis à mal par une forte baisse du nombre d’adhérents une fois les tarifs fixés.

« Les assureurs parviennent généralement très bien à fixer les tarifs pour une population plus malade lorsqu’ils disposent d’informations fiables, mais des changements inattendus au niveau des adhésions ou des contrats après la fixation des primes créent un risque pour les bénéfices », a déclaré Daniel Barasa, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds.

Les assureurs fixeront probablement des tarifs encore plus élevés en 2028 pour refléter la baisse du nombre d’adhérents, ce qui aggravera encore la hausse des coûts, ont déclaré trois investisseurs et deux experts en matière de politiques publiques.

ATTEINTE À LA RÉPUTATION

Les courtiers attirent 75 % des personnes inscrites sur la plateforme, selon des données gouvernementales publiées en 2026.

Mike Smith, président émérite de The Brokerage Inc., une agence de courtage située à Flower Mound, au Texas, a déclaré qu’il pensait que les consommateurs seraient moins enclins à faire appel à des courtiers et à souscrire à des contrats en raison de l’annonce de fraudes et de l’interdiction des nouveaux courtiers.

“Les gens auront une image négative des “courtiers d’assurance frauduleux” et mettront tous les bons courtiers dans le même panier,” a déclaré M. Smith.

Les contrats Obamacare peuvent être souscrits directement sur Healthcare.gov ou via les marchés d’assurance gérés par les États. Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, 84 000 courtiers à travers le pays sont en mesure d’aider les particuliers à choisir un contrat cette année.

Trois investisseurs ont estimé que les entreprises disposant d’une activité diversifiée en dehors de l’Obamacare, telles que UnitedHealthcare, sauront mieux s’adapter à ces changements.

UnitedHealthcare renforce son offre de régimes d’assurance pris en charge par les employeurs tout en s’éloignant des régimes ACA, a expliqué Stephanie Link, stratège en chef des investissements chez Hightower Advisors.

“En termes simples, les marchés publics sont devenus moins prévisibles,” a-t-elle déclaré. “La baisse des volumes et la hausse des tarifs n’ont pas vraiment porté leurs fruits.”