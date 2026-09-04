La lourdeur l'emporte à Wall Street après les chiffres de l'emploi

La Bourse de New York fait preuve de lourdeur vendredi suite à la publication de chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis bien meilleurs que prévu qui laissent moins planer le doute sur l'imminence d'un tour de vis monétaire.

En toute fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,7% à 53 307,7 points, le S&P 500 cède autour de 0,5% à 7 712,4 points tandis que le Nasdaq Composite limite son repli à 0,4% pour s'établir à 26 472,9 points.

Les investisseurs digèrent dans le calme les données du Département du Travail, publiées une heure avant l'ouverture, qui montrent que l'économie américaine demeure solide.

Très attendu après une série de données témoignant d'un ralentissement de l'activité, le rapport a montré que 162 000 emplois non agricoles avaient été créés au mois d'août, un nombre largement supérieur aux attentes des analystes, qui n'étaient que de l'ordre de 55 000 en moyenne.

De plus, les créations de postes pour les mois de juin et juillet ont été révisées à la hausse, passant respectivement de 20 000 à 31 000 et de -23 000 à 21 000, soit un solde de révision positif de 55 000 pour ces deux mois.

In fine, ce rapport indique donc 217 000 emplois de plus.

Autre signe positif, le taux de chômage s'est maintenu, comme prévu, à 4,1% le mois dernier, avec une hausse du taux de participation à 61,6% qui prouve que l'économie reste en situation de plein emploi.

L'emploi moins problématique que l'inflation

Tous ces chiffres donnent à penser que le marché du travail reste dynamique, ce qui pourrait favoriser de futurs relèvements de taux de la part de la Réserve fédérale.

"Ce rapport permet de dissiper les dernières inquiétudes concernant le marché du travail et place les prochaines données sur l'inflation qui seront publiées la semaine prochaine au coeur de la décision du FOMC sur les taux d'intérêt attendue dans le courant du mois", juge Jeff Schulze, le responsable de la stratégie économique et de marché chez ClearBridge Investments, une filiale de Franklin Templeton.

L'outil FedWatch du CME Group montre d'ailleurs que les opérateurs misent désormais à 62% sur un resserrement de 25 points de base le 16 septembre, contre 49% hier, tandis que ceux qui misent sur un nouveau "statu quo" ne sont plus que 37,6%, alors qu'ils étaient encore de 50,6% la veille.

Les inquiétudes concernant l'évolution de la politique monétaire pénalisent les valeurs les plus exposées à l'évolution des taux d'intérêt. Le secteur bancaire perd pas loin de 1% et celui de la consommation non-essentielle lâche autour de 1,5%.

Les chiffres de l'emploi provoquent, en parallèle, une remontée du dollar et des rendements des emprunts d'Etat.

Le dollar s'est nettement raffermi juste après la parution des statistiques, ce qui fait refluer l'euro dans la zone de 1,1615 face au billet vert.

Quant au rendement à dix ans, il s'est tassé vers 4,76% dans le sillage de la publication, avant de se tendre légèrement au-dessus de 4,77%.

Le pétrole ralentit un peu l'allure après son envolée des derniers jours, le baril de brut léger texan (WTI) revenant en direction de 90,5 dollars (-0,8%) tout en se dirigeant vers des gains de plus de 8% sur la semaine.

Du côté des valeurs, lululemon signe de loin la plus forte baisse de l'indice S&P 500, avec des pertes de plus de 15%, alors que le fabricant de vêtements de sport a de nouveau revu à la baisse hier ses prévisions annuelles sur fond de ralentissement de ses marchés internationaux.

Les investisseurs pourraient par ailleurs être tentés de s'alléger avant un week-end prolongé, puisque les marchés américains seront fermés lundi aux Etats-Unis en raison du "Labor Day", qui marque traditionnellement la fin de la période des congés d'été.