La livre sterling sur une note stable après la BoE

(AOF) - La livre sterling est stable à 1,1356 euro ce jeudi au crépuscule d'une séance où la Banque d'Angleterre maintenu son principal taux directeur à 4%, comme prévu. Le Comité de politique monétaire a voté à la majorité de 5 contre 4. "Les progrès en matière de désinflation sous-jacente se poursuivent, soutenus par la position toujours restrictive de la politique monétaire. Cela se reflète dans un ralentissement de la croissance des salaires et de l'inflation des prix des services", explique la BoE.

"Avec le ralentissement de l'inflation et de la croissance des salaires, et la probabilité d'une augmentation des impôts dans le budget, une baisse en décembre semble de plus en plus probable", juge Luke Bartholomew, Economiste en chef adjoint chez Aberdeen, anticipant que "les taux d'intérêt continueront à baisser tout au long de l'année prochaine".