La livre sterling sous pression après le discours de la Chancelière de l'Échiquier

(AOF) - L'euro est bien orienté contre la devise britannique, à l'instar des principales monnaies à la suite du discours de la Chancelière de l'Échiquier, Rachel Reeves, en amont de la présentation fin novembre de son prochain budget. L'euro progresse de 0,38% à 88,037 pence.

"Lorsque je prendrai mes décisions en matière fiscale et budgétaire, je ferai le nécessaire pour protéger les familles contre l'inflation et les taux d'intérêt élevés, pour protéger nos services publics contre un retour à l'austérité et pour garantir que l'économie que nous léguerons aux générations futures soit sûre, avec une dette maîtrisée," a-t-elle déclaré. Rachel Reeves par ailleurs ajouté que son "engagement envers les règles budgétaires est inébranlable".

"Les rendements des gilts, les obligations d'Etat britannique, ont baissé tout au long du discours, mais ont réduit leurs gains lorsqu'il est apparu clairement que, même si les hausses d'impôts semblaient inévitables, elles ne seraient pas annoncées aujourd'hui," a commenté Matthew Amis, directeur des investissements, gestion des taux chez Aberdeen Investments.