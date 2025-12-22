La livre sterling se stabilise après un pic matinal

(AOF) - A 16h30, la livre sterling est en hausse de 0,10%, à 1,1435 euro, après avoir touché dans la matinée un plus haut depuis le 10 décembre dernier à 1,1458 euro. Ce renforcement de la devise britannique est lié à l’absence de mauvaise surprise lors de la publication des chiffres de la croissance ce matin. Au troisième trimestre, le PIB du Royaume-Uni a progressé de 0,1% en glissement trimestriel, comme prévu; Il est en hausse en rythme annuel à 1,3%, une donnée là aussi conforme aux prévisions des analystes.
A lire aussi
-
Mauvaise nouvelle pour Pfizer : son vaccin anti-bronchiolite, Abrysvo, fait moins bien chez les bébés que son principal concurrent, le Beyfortus d'AstraZeneca et Sanofi , selon une étude, alors que nombre de pays hésitent sur le meilleur traitement à déployer. ... Lire la suite
-
(Coquille paragraphe 1) La Chine va imposer des droits provisoires allant de 21,9% à 42,7% sur les produits laitiers importés de l’Union européenne (UE), une annonce largement perçue comme une mesure de rétorsion contre les taxes européennes sur les véhicules ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse lundi, les investisseurs ayant choisi de prendre leurs bénéfices après les récents gains et avant la publication de nouvelles données sur l'économie américaine, qui pourraient donner de nouveaux indices ... Lire la suite
-
(AOF) - Alstom a signé un contrat avec Hellenic Train, la principale compagnie ferroviaire privée en Grèce, pour la fourniture de 23 rames automotrices électriques (RAE) Coradia Stream. Le contrat, d'une valeur de 393 millions d'euros, comprend les services de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer