La livre sterling se stabilise après un pic matinal
information fournie par AOF 22/12/2025 à 16:43

(AOF) - A 16h30, la livre sterling est en hausse de 0,10%, à 1,1435 euro, après avoir touché dans la matinée un plus haut depuis le 10 décembre dernier à 1,1458 euro. Ce renforcement de la devise britannique est lié à l’absence de mauvaise surprise lors de la publication des chiffres de la croissance ce matin. Au troisième trimestre, le PIB du Royaume-Uni a progressé de 0,1% en glissement trimestriel, comme prévu; Il est en hausse en rythme annuel à 1,3%, une donnée là aussi conforme aux prévisions des analystes.

Devises
