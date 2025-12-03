La livre sterling se reprend avec des indicateurs meilleurs que prévu

(AOF) - La livre sterling se reprend face à un panier d’autres devises. A 14h55, la devise britannique progresse par exemple de 0,71%, et se négocie contre 1,3304 dollar, revenant sur des niveaux inédits depuis la fin octobre. Ce renforcement est essentiellement dû à des données macro-économiques moins mauvaises que prévu. Au mois de novembre, l’indice PMI des services de S&P Global est passé de 52,3 à 51,3 points, contre des attentes à 50,5 points. En ce qui concerne l’indice PMI Composite, il est descendu à 51,2 points, contre un précédent à 52,2 points et une estimation à 50,5 points.

Au cours des précédentes semaines, la livre sterling avait été chahutée face aux rumeurs entourant le budget britannique.