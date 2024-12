La livre sterling résiste face au dollar

"Alors que la livre sterling a été la devise la plus performante par rapport au dollar en 2024, il est peu probable que cette surperformance se reproduise au cours de l'année à venir", indiquait début décembre JP Morgan dans ses perspectives pour 2025.

"Un rythme d'assouplissement plus faible de la BoE reste un facteur de soutien pour la livre sterling" car "elle ne ne prévoit pas pour l'instant de procéder à des baisses de taux consécutives comme la BCE et la Fed", expliquait MUFG début novembre.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.