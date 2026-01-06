 Aller au contenu principal
La livre sterling reprend de la hauteur
information fournie par AOF 06/01/2026 à 17:15

(AOF) - La livre sterling s’est hissée mardi à un plus haut de près de quatre mois face au dollar (à 1,3536 dollar) comme avec l’euro (à 1,1545 euro), soutenue par un regain de confiance des investisseurs et un apaisement des craintes autour de la situation budgétaire du Royaume-Uni. Vers 16h30, la devise britannique reculait de 0,32% à 1,3500 dollar. Dans la matinée, l'indice PMI définitif des services de l'enquête S&P Global/CIPS UK s'est établi à 51,4 le mois dernier, contre une estimation préliminaire à 52,1 et un chiffre de 51,3 en novembre.

