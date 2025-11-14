La livre sterling recule avec des rumeurs sur l'abandon d'une hausse de l'impôt sur le revenu

(AOF) - Selon le Financial Times, le gouvernement britannique aurait renoncé au relèvement de l’impôt sur le revenu qui était prévu dans le budget qui doit être présenté le 26 novembre prochain. Les dirigeants vont devoir trouver d’autres alternatives afin de combler un trou de 30 milliards de livres sterling dans le budget du pays explique le média. Sur les marchés financiers, les conséquences ont été directes. Le rendement du Gilt à 10 ans, l’emprunt d’Etat britannique, s’est brusquement tendu et la monnaie du pays recule.

Face à l'euro, à 15h elle est en baisse de 0,16%, à 1,1307 dollar, et face au dollar, elle cède 0,12%, à 1,3159 dollar. Elle a touché un plus bas quotidien à 1,1279 euro et à 1,3108 dollar. De son côté, la Bourse de Londres est en forte baisse (-1,80%), mais comme les autres places européennes, c'est plus en raison des doutes sur un nouvel assouplissement monétaire de la Fed.

"La décision d'abandonner la hausse de l'impôt sur le revenu pourrait être considérée comme la priorité donnée par la direction du Parti travailliste à sa popularité auprès du public et à la stabilité du parti plutôt qu'à la mise en œuvre des meilleures mesures pour rétablir la confiance dans les finances publiques," explique MUFG.