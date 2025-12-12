 Aller au contenu principal
La livre sterling quasi stable après un PIB britannique décevant
information fournie par AOF 12/12/2025 à 15:22

(AOF) - La Livre sterling cède 0,08% à 1,40 euro alors que l'économie britannique s'est contractée de façon inattendue de 0,1% entre août et octobre, alors que les économistes tablaient sur un PIB stable. Pour le seul mois d'octobre, l'économie s'est contractée de 0,1%, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 0,1%.

"Les données mensuelles de PIB sont toujours très volatiles. Il convient donc de ne pas accorder trop d'importance aux fluctuations mensuelles, mais il est toutefois plausible que la spéculation qui a précédé le budget soit responsable d'un nouveau rapport sur le PIB décevant", soutient Luke Bartholomew, économiste en chef adjoint chez Aberdeen.

"Quoi qu'il en soit, l'économie peine clairement à retrouver un quelconque élan, dans un contexte de marché du travail fragile et de préoccupations budgétaires. L'ensemble de ces éléments renforce l'argument en faveur d'une baisse des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre dès la semaine prochaine. Nous anticipons également de nouvelles baisses l'an prochain, qui ramèneraient progressivement les taux vers un niveau proche de 3 % ", poursuit Luke Bartholomew.

