La livre sterling fragilisée malgré le statu quo de la Banque d'Angleterre

(Zonebourse.com) - La réunion de la Banque d'Angleterre (BoE) du 18 septembre n'a pas apporté de surprise sur le plan de la politique monétaire. Le Comité de politique monétaire (MPC) a voté à 6 voix contre 3 le maintien des taux inchangés à 3,75%, comme largement anticipé. Le MPC a relevé des risques à la hausse sur l'inflation, reflétant l'impact des prix de l'énergie. Dans un scénario, l'inflation totale ("headline") pourrait atteindre environ 4% d'ici au 1er trimestre 2027.

"Le MPC a indiqué qu'il surveillait de près les effets de second tour cruciaux sur les salaires et les prix des services. Nous constatons que les répercussions sur la croissance et l'inflation ont été relativement faibles, bien que la paire livre sterling/dollar présente un bêta élevé face aux hausses des prix du pétrole. Cela signifie que toute augmentation prolongée des prix du pétrole pourrait se traduire par une révision à la hausse des anticipations de relèvement des taux de la BoE", observe l'UBP, banque d'investissement suisse.

Des anticipations de taux jugées trop optimistes par le marché

L'établissement helvétique reste sceptique quant à la capacité de la BoE à relever ses taux conformément aux anticipations actuelles du marché des OIS*. Avec plus de 100 points de base de hausses de taux potentielles déjà anticipées par les marchés, ceux-ci disposent d'une marge de manoeuvre suffisante pour déprécier les anticipations de hausse en cas de baisse des cours du pétrole.

Pour l'UBP, l'événement statistique majeur pour la livre sterling (GBP) au cours de la semaine à venir sera la publication des données Flash de l'indice PMI : "Si ces données révèlent un ralentissement significativement plus marqué de l'activité au Royaume-Uni que dans la zone euro ou aux Etats-Unis, la devise britannique pourrait connaître un nouvel affaiblissement."

Son analyse s'appuie également sur les écarts de rendement obligataires : "Les spreads de rendement à deux ans indiquent que la livre sterling reste surévaluée par rapport à l'euro et au dollar américain, ce qui signifie qu'elle présente un potentiel de dépréciation notable à partir de ce niveau, sous réserve d'un catalyseur approprié. Les données de la semaine prochaine ne devraient pas avoir d'impact significatif sur les marchés, mais une attitude prudente vis-à-vis de la livre sterling est néanmoins de mise."

*OIS signifie Overnight Indexed Swap (en français : swap d'indice du jour au jour). Il s'agit du marché financier sur lequel les investisseurs s'échangent des contrats dérivés pour se couvrir ou spéculer sur l'évolution future des taux d'intérêt à court terme fixés par la banque centrale.

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