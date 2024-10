La livre sterling en légère progression après les données sur l'emploi

(AOF) - La livre sterling progressait de 0,30% à 1,2008 euro ce mardi vers 17h15 sur fond de données mitigées sur le marché du travail. Ce qui pourrait rendre la Banque d'Angleterre moins encline à lancer la deuxième partie de son cycle de baisse des taux, la BoE devant livrer le 7 novembre prochain sa décision de politique monétaire. Dans le détail, les salaires britanniques ont augmenté à leur taux le plus faible depuis plus de deux ans et le taux de chômage est tombé à 4 % (contre 4,1% à fin juillet), son niveau le plus bas de l'année.