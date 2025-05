" L'inflation plus élevée qu'attendue implique qu'il est peu probable que la Banque d'Angleterre réduise ses taux en juin. Cependant, nous continuons à prévoir la prochaine réduction en août " a réagi Bank of America. Pour Luke Bartholomew, économiste chez Aberdeen, " la probabilité d'une accélération prochaine du cycle d'assouplissement a diminué ".

(AOF) - La devise britannique gagne 0,34% à 1,13432 dollar. En avril, en rythme annuel, l'inflation au Royaume-Uni a progressé de 3,5% contre 2,6% en mars. Elle était attendue à 3,3%. L'inflation core ressort à 3,8% sur un an, contre 3,6% attendus. Barclays explique cette inflation supérieure aux attentes par la vigueur des prix des services (+5,4%) due à des changements fiscaux, à des facteurs ponctuels et à la hausse des tarifs aériens lors des vacances de Pâques.

La livre sterling en hausse contre le dollar après une inflation plus élevée que prévu

