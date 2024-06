La livre sterling débute la semaine dans le rouge face à l'euro

(AOF) - La devise britannique recule de 0,25% à 1,1830 euro alors que la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre sera connue jeudi. " Les élections du 4 juillet au Royaume-Uni, ainsi qu'une inflation plus forte que prévu, ont fait disparaître l'idée d'un assouplissement " de la politique monétaire, explique Barclays. Son principal taux directeur devrait être maintenu à 5,25%. Pour la banque britannique, la " vieille dame de Threadneedle Street " devrait assouplir sa politique monétaire en août et procéder à 3 baisses de taux cette année.

