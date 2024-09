Le Comité a voté à l'unanimité une réduction de 100 milliards de livres sterling, au cours des 12 prochains mois, de l'encours des achats d'obligations d'État britanniques détenues à des fins de politique monétaire et financées par l'émission de réserves de la banque centrale, pour atteindre un total de 558 milliards de livres sterling.

La livre sterling au plus haut depuis mars 2022 contre le dollar

