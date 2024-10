J.Safra Sarasin anticipe de nouvelles baisses de taux lors des cinq prochaines réunions de politique monétaire, avec un taux directeur qui pourrait atteindre 2% d'ici juin 2025. Il souligne que la présidente Christine Lagarde a "reconnu des risques baissiers pour l'économie et l'inflation".

(AOF) - La devise britannique est montée à 1,2053 euro aujourd'hui, un niveau inconnu depuis fin avril 2022. La livre sterling a été soutenue par l'augmentation inattendue des ventes au détail au Royaume-Uni en septembre. Elles ont progressé de 0,3% après avoir déjà augmenté de 1,1% en août. Les économistes anticipaient un repli de 0,3%. Les ventes au détail ont accéléré à 3,9% en rythme annuel contre 2,3% en août. Le consensus s’élevait à 3,2%. Hier, la BCE a procédé à son troisième assouplissement monétaire depuis le début de ce cycle et elle devrait continuer.

La livre sterling au plus haut contre l'euro depuis avril 2022

