La livre sterling au plus bas depuis novembre 2023 contre le dollar

(AOF) - La devise britannique recule de 0,41% à 1,2191 dollar, soit son niveau le plus faible depuis plus de 14 mois. " Les turbulences du marché mettent en évidence la fragilité du sentiment à l'égard de la situation budgétaire du Royaume-Uni, qui reste le talon d'Achille de la livre sterling ", expliquait il y récemment Bank of America.

Cet affaiblissement de la livre intervient dans un contexte de nette hausse des taux longs des deux côtés de l'Atlantique en raison de la solidité de l'économie américaine et de la crainte de la mise en place par l'administration Trump d'une politique économique inflationniste.

Le renchérissement du coût des emprunts de l'État britannique pourrait contraindre le gouvernement à prendre des mesures correctives pour maintenir sa politique budgétaire sur la bonne voie.