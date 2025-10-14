 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 062,05
-0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La livre sterling a touché un plus bas de plus de deux mois face au dollar
information fournie par AOF 14/10/2025 à 17:09

(AOF) - Mardi matin, la livre sterling a touché un plus bas inédit depuis début août face au dollar. La devise britannique a été jusqu’à se négocier contre 1,3248 dollar avant de se reprendre et de s’échanger contre 1,3292 dollar vers 17h. Cet accès de faiblesse matinale est lié à des publications macro-économiques mitigés sur le marché du travail. Le nombre de demandeurs d’emploi en septembre a augmenté de 25 800 unités, loin des 10 300 attendus après une baisse de 2 000 unités un mois plus tôt.

Le taux de chômage a quant à lui progressé de 0,1 point à 4,8%, là où les analystes tablaient sur une stabilité à 4,7%. Ces données peu encourageantes sur l'emploi pourraient inciter la banque centrale d'Angleterre à assouplir sa politique monétaire, une perspective qui a pesé sur la livre sterling.

Devises
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank