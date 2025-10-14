La livre sterling a touché un plus bas de plus de deux mois face au dollar

(AOF) - Mardi matin, la livre sterling a touché un plus bas inédit depuis début août face au dollar. La devise britannique a été jusqu’à se négocier contre 1,3248 dollar avant de se reprendre et de s’échanger contre 1,3292 dollar vers 17h. Cet accès de faiblesse matinale est lié à des publications macro-économiques mitigés sur le marché du travail. Le nombre de demandeurs d’emploi en septembre a augmenté de 25 800 unités, loin des 10 300 attendus après une baisse de 2 000 unités un mois plus tôt.

Le taux de chômage a quant à lui progressé de 0,1 point à 4,8%, là où les analystes tablaient sur une stabilité à 4,7%. Ces données peu encourageantes sur l'emploi pourraient inciter la banque centrale d'Angleterre à assouplir sa politique monétaire, une perspective qui a pesé sur la livre sterling.