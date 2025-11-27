La livre se stabilise au lendemain de la présentation du budget

(AOF) - La devise britannique grappille 0,05%, à 1,1423 euro, après avoir légèrement progressé hier au terme d'une séance volatile. "Bien que le rallye de soulagement initial pour la livre soit compréhensible compte tenu du positionnement des investisseurs, nous ne sommes pas convaincus que la dynamique haussière durera longtemps," prévient MUFG. Pour la banque japonaise, l'absence de surprises négatives significatives dans le budget ne justifie pas un retournement haussier durable de la devise britannique.

Commerzbank fait le constat que le Royaume-Uni se retrouve avec un budget qui ne répond pas aux problèmes fondamentaux du pays, préférant les reporter à une date ultérieure. "Cette question risque donc de nous préoccuper dans les années à venir", avertit l'économiste.

En attendant, les cambistes vont se tourner en direction de la Banque d'Angleterre, qui doit annoncer sa prochaine décision pour ses taux le 18 décembre. UBS et MUFG anticipent un assouplissement monétaire.