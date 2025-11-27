 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 106,24
+0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La livre se stabilise au lendemain de la présentation du budget
information fournie par AOF 27/11/2025 à 15:27

(AOF) - La devise britannique grappille 0,05%, à 1,1423 euro, après avoir légèrement progressé hier au terme d'une séance volatile. "Bien que le rallye de soulagement initial pour la livre soit compréhensible compte tenu du positionnement des investisseurs, nous ne sommes pas convaincus que la dynamique haussière durera longtemps," prévient MUFG. Pour la banque japonaise, l'absence de surprises négatives significatives dans le budget ne justifie pas un retournement haussier durable de la devise britannique.

Commerzbank fait le constat que le Royaume-Uni se retrouve avec un budget qui ne répond pas aux problèmes fondamentaux du pays, préférant les reporter à une date ultérieure. "Cette question risque donc de nous préoccuper dans les années à venir", avertit l'économiste.

En attendant, les cambistes vont se tourner en direction de la Banque d'Angleterre, qui doit annoncer sa prochaine décision pour ses taux le 18 décembre. UBS et MUFG anticipent un assouplissement monétaire.

Devises
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Logo de Mediobanca au siège de l'entreprise à Milan
    Italie: Le patron de MPS et deux actionnaires visés par une enquête concernant Mediobanca
    information fournie par Reuters 27.11.2025 16:31 

    L'administrateur délégué de Monte dei Paschi di Siena Luigi Lovaglio ainsi que deux des principaux actionnaires de la banque italienne font tous trois l'objet d'une enquête en lien avec le rachat de Mediobanca, ont indiqué jeudi deux sources judiciaires à Reuters. ... Lire la suite

  • L'OFB a pour la première année mené une opération d'une telle envergure sur les produits phytosanitaires chez les acquéreurs et vendeurs particuliers. ( AFP / Miguel MEDINA )
    Pesticides: 3.000 litres saisis chez des particuliers malgré l'interdiction (OFB)
    information fournie par AFP 27.11.2025 16:29 

    Près de 3.000 litres de pesticides ont été saisis chez les particuliers depuis le début de l'année par les agents de la police de l'environnement malgré l'interdiction de leur usage depuis 2019, a annoncé jeudi l'Office français de la biodiversité. Les quantités ... Lire la suite

  • Emmanuel Macron, à Varces, le 27 novembre 2025, lors de son discours sur la relance du "service national" français ( POOL / THOMAS PADILLA )
    Service militaire : qui fait quoi en Europe?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 27.11.2025 16:23 

    Certains pays n'ont jamais abrogé la conscription, d'autres l'ont rétablie face à la menace posée par la Russie ou l'envisagent sur la base du volontariat: état des lieux du service militaire en Europe, au moment où la France instaure un "service national" volontaire. ... Lire la suite

  • La romancière mauricienne Nathacha Appanah, à Paris le 3 novembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Nathacha Appanah remporte le prix Goncourt des lycéens 2025
    information fournie par AFP 27.11.2025 16:13 

    Nathacha Appanah a obtenu jeudi le prix Goncourt des lycéens, après avoir remporté début novembre le prix Femina, pour "La nuit au cœur" (Gallimard), qui raconte le destin de trois femmes prises dans la spirale des violences masculines, a annoncé le jury réuni ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank