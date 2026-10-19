La Lituanie va renforcer la sécurité des infrastructures critiques, annonce le Premier ministre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations contextuelles et d'une citation du Premier ministre aux paragraphes 2 et 3)

La Lituanie va renforcer la sécurité autour des sites d'infrastructures critiques, a déclaré lundi son Premier ministre, à la suite d' une tentative d'incendie criminel visant une station de base Starlink située dans la banlieue de Vilnius , que les autorités ont qualifiée de sabotage lié à la Russie.

Les responsables du gouvernement et des services de sécurité lituaniens se sont réunis pour discuter de la situation à la suite d’une explosion présumée de drone et de l’incident de dimanche concernant Starlink, alors que la région craint que la guerre en Ukraine ne s’étende au-delà des frontières nord de l’OTAN.

“Nous avons convenu de renforcer le niveau de préparation des infrastructures critiques qui revêtent une importance particulière pour le pays… nous allons affecter davantage de forces et accorder plus d’attention à ces sites”, a déclaré lundi le Premier ministre Mindaugas Sinkevicius.