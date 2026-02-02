La liste des investissements dans le secteur de l'énergie de Carlyle, qui convoite des actifs de Lukoil d'une valeur de 22 milliards de dollars

(Ajoute des détails d'investissement concernant VAROPreem, Black Sea Oil & Gas et MOEVE)

Carlyle Group CG.O a accepté un accord initial pour acquérir la plupart des actifs étrangers du producteur de pétrole russe Lukoil LKOH.MM , initialement évalués à 22 milliards de dollars par les analystes.

Ni Lukoil ni Carlyle n'ont révélé le prix de la vente, qui doit encore être approuvée par l'Office of Foreign Assets Control, l'agence américaine chargée d'administrer les sanctions. Le Trésor américain avait donné à Lukoil jusqu'au 28 février pour céder son portefeuille mondial.

Carlyle a entamé des discussions exploratoires avec des investisseurs des Émirats arabes unis afin d'intégrer des partenaires si l'accord avec Lukoil se concrétise, ont déclaré des sources à Reuters.

Le projet d'achat de Lukoil marque la dernière expansion des participations de Carlyle dans le secteur de l'énergie, qui comprennent déjà des participations dans des actifs pétroliers et gaziers américains prouvés, développés et en production (PDP), des infrastructures intermédiaires et des plates-formes d'énergie renouvelable.

Voici un résumé des principaux actifs et transactions de Carlyle dans le secteur de l'énergie, mettant en évidence son empreinte sur les combustibles fossiles et les énergies propres:

* Actifs internationaux de Lukoil (en cours) - Carlyle a conclu un accord initial pour acquérir la majeure partie du portefeuille international de Lukoil , y compris les champs pétrolifères, les raffineries et les stations-service, mais pas ses actifs kazakhs. L'opération reste soumise à l'autorisation de l'OFAC et à d'autres approbations réglementaires.

* VAROPreem (2025) - Varo Energy, soutenu par Carlyle et la maison de commerce mondiale Vitol, a accepté l'année dernière d'acheter le raffineur suédois Preem , en misant sur la demande croissante de biocarburants. VARO Energy a été rachetée par Carlyle en 2012 aux côtés de Vitol et exploite des actifs dans le secteur de l'énergie en aval et du raffinage à travers l'Europe.

* Partenariat pétrolier et gazier américain PDP (2025) - Carlyle, via son unité Asset-Backed Finance, s'est engagé à hauteur de 2 milliards de dollars avec Diversified Energy pour investir dans des actifs pétroliers et gaziers américains existants, prouvés et développés, en se concentrant sur des champs à longue durée de vie et générateurs de liquidités. Carlyle ABF a déployé près de 8 milliards de dollars depuis 2021.

* Revera Energy (2025) - Carlyle a lancé Revera Energy, une plateforme indépendante de solutions d'infrastructures énergétiques. En Australie, le portefeuille de Revera comprend un système de stockage en batterie de 250 MW/700 MWh en cours de construction. Elle dispose d'un pipeline de plus de 750 MW de stockage de batteries supplémentaires, de 2,3 GW d'énergie solaire, de 1,4 GW d'énergie éolienne et d'un projet d'hydrogène vert de 1 GW. Au Royaume-Uni, Revera fait avancer 1,2 GW de projets de stockage en batterie à un stade avancé.

* Investissement de transition d'Amp Energy (2021)- Carlyle a engagé environ 374 millions de dollars dans la plateforme renouvelable mondiale d'Amp Energy , qui a développé une capacité de production renouvelable et fait avancer d'autres projets et le stockage par batterie en phase avancée de développement ou de construction dans le monde entier.

* SierraCol (2020) - Carlyle a créé SierraCol en 2020 après avoir acheté des actifs à Occidental Petroleum OXY.N et sa production de 45 000 barils d'équivalent pétrole par jour en fait le plus grand producteur indépendant de Colombie. En 2025, Carlyle cherchait un acheteur pour SierraCol pour environ 1,5 milliard de dollars.

* MOEVE (anciennement Cepsa, 2019) - Carlyle a acquis une participation de 37 % dans l'entreprise énergétique basée en Espagne, Mubadala d'Abu Dhabi restant l'actionnaire majoritaire. MOEVE exploite une vaste plateforme énergétique intégrée couvrant le raffinage, les carburants, les produits chimiques et les activités liées à la transition énergétique en Europe et sur d'autres marchés internationaux.

* Black Sea Oil & Gas (2015) - Carlyle a acquis la société roumaine en 2015. Black Sea Oil & Gas est un producteur offshore indépendant qui se concentre sur le développement et l'exploitation des ressources en gaz naturel de la mer Noire.