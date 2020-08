Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Ligue arabe se dit prête à se mobiliser pour le Liban Reuters • 08/08/2020 à 10:18









BEYROUTH, 8 août (Reuters) - La Ligue arabe est prête à mobiliser ses ressources pour aider le Liban à se relever, a déclaré samedi Ahmed Aboul Gheit, le secrétaire général de l'organisation panarabe. S'exprimant après avoir rencontré Michel Aoun, le président libanais, Ahmed Aboul Gheit a également déclaré à la presse que la Ligue arabe était disposée à apporter son aide pour l'enquête sur l'explosion qui s'est produite mardi dans le port de Beyrouth, tuant au moins 154 personnes et en blessant plus de 5.000. "Nous sommes prêts à aider par tous les moyens", a-t-il dit, ajoutant qu'il participerait à la visioconférence organisée dimanche par Paris pour coordonner l'aide internationale. (Maher Chmaytelli; version française Nicolas Delame)

